Yeni nesil Citroen C3 Aircross özellikleri ve satış tarihi açıklandı

Son dönemin en merakla beklenen araçlarından yeni nesil Citroen C3 Aircross, özellikleri ile gündeme oturdu. 2024 yılının son çeyreğinde resmi olarak satışı sunulması planlanan model, tam elektrikli, hibrit ve benzinli olmak üzere 3 farklı versiyonla karşımıza çıkacak.

Paylaşılan görsellerde eskisine göre daha uzun gövde tasarımıyla dikkat çeken otomobil, bu sayede 7 koltuklu bir opsiyon da sunacak. Stellantis Smart Car platformu baz alınarak tasarlanan C3 Aircross, böylece maliyet anlamında da daha rekabetçi bir hale bürünüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yeni nesil Citroen C3 Aircross özellikleri

Citroen'in yeni marka kimliğiyle piyasaya sürülecek ilk modellerden biri olacak C3 Aircross, yeni logo ve yepyeni bir ön far tasarımıyla birlikte geliyor. İlk bakışta birçok kişi tarafından oldukça beğenilen dizaynın benzerlerinin, önümüzdeki dönemde çıkacak olan Citroen modellerinde de kullanılması beklenmekte. Standart C3'e göre yerden daha yüksek olan C3 Aircross, böylece daha konforlu bir deneyim vaat ediyor.

Bir önceki nesle göre daha keskin ve sportif çizgilere sahip olan model, yenilikçi jant tasarımı ve yeni nesil arka farlarıyla dikkat çekiyor. Motor özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmeyen aracın, 90 beygirlik 1.2 litre üç silindirli turbo motor ve üç silindirli hibrit motor seçenekleri sunması bekleniyor.

Tam elektrikli versiyonun ise 154 beygirlik bir güç sunacağı tahmin edilmekte. Bu modelin menzil olarak ise tek şarjda 400 km barajını aşacağı öngörülüyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Citroen yeni nesil elektrik araçları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Citroen marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.