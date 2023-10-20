Zonguldak Ereğli İlçesi Seyfetler Yolunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Seyfetler köyü mevkisinde meydana gelen kazada, 67 SD 996 plakalı Opel araç ile 67 AU 584 plakalı Citroen araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Zonguldak Ereğli İlçesi Seyfetler yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen birliğiyle göre kaza öğlen saatlerinde Ereğli İlçesine bağlı Seyfetler köyü mevkisindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre 67 SD 996 Opel marka araç ile 67 AU 584 plakalı Citroen marka araç çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK