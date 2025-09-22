Citroen Türkiye, Global Arenada En Büyük Üçüncü Pazar Haline Geldi

Citroen Türkiye, ağustos sonu itibarıyla 40 bin 395 araç satışına ulaşarak global arenada markanın en büyük üçüncü pazarı haline geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, Türkiye pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor.

Citroen Türkiye, ağustos sonu itibarıyla 40 bin 395 araç satışına ulaşarak global arenada markanın en büyük üçüncü pazarı haline geldi. Söz konusu satışla Citroen Türkiye, toplam pazardan yüzde 5 pay aldı.

Citroen'in Türkiye'deki toplam binek araç satışlarından elektrikli otomobillerin aldığı pay yüzde 21,6 olurken, markanın binek araç satışlarının yüzde 53'ünü C4 X modeli oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Marka Direktörü Bora Duran, Türkiye'de Citroen'in yükselen performansıyla markanın global sıralamasında yükselişini sürdürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağustos sonuçları, bizi ilk 8 aylık dönemde Citroen'in en güçlü üçüncü pazarı haline getirdi. Bugün itibarıyla bizden fazla satış gerçekleştiren sadece Fransa ve İtalya var. Üstelik ağustos ayı özelinde Fransa'nın ardından en fazla Citroen satışı yapılan ikinci ülke konumuna ulaştık. Bu başarı, Citroen'in dünya genelindeki satışlarının yüzde 9'unun Türkiye'de yapıldığı anlamına geliyor. Citroen Türkiye olarak her zaman daha iyisini hedefliyoruz. Gerek satış gerekse satış sonrası hizmetlerde maksimum kullanıcı memnuniyeti prensibiyle çalışıyoruz. Yenilenen ürün gamımız da performansımızı sürekli artırma konusunda bize büyük bir katkı sağlıyor."

"Hafif ticari araç satışlarında da aynı başarıyı sürdürüyoruz"

Bora Duran, Citroen'in yeni nesil teknolojilere büyük yatırım yaptığını ifade ederek, bu durumun kendilerine elektrikli araç penetrasyonunda önemli avantaj sağladığını ifade etti.

Citroen'in bugün itibarıyla Türkiye'deki toplam binek araç satışlarının yüzde 21,6'sını elektrikli otomobillerin oluşturduğunu aktaran Duran, mayısta tanıttıkları e-C3 ve e-C3 Aircross'un bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Duran, elektrikli modellerde yakaladıkları bu ivmenin konvansiyonel segmentte dikkati çeken modellerinin başarısıyla desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim binek araç satışlarımızın yüzde 53'ünü, yani satılan her iki araçtan birini tek başına C4 X modelimiz karşılıyor. Bu çarpıcı performansımız binek araç tarafıyla sınırlı kalmıyor, hafif ticari araç satışlarında da aynı başarıyı sürdürüyoruz. Türkiye'de satılan Citroen araçlarının yüzde 35'ini güçlü hafif ticari modellerimiz oluşturuyor. Türkiye pazarındaki yükselen konumumuzu daha da pekiştirerek korumayı hedefliyoruz."