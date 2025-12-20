Citroen ELO modelini tanıttı

Citroen, modüler bir yaşam alanı olarak tasarlanan iç mekanıyla, 6 kişiye kadar yaşama alanı sağlayan konsept otomobil ELO'yu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ELO, 2022'de tanıtılan OLI'yi temel alan bir fikir laboratuvarı olarak tanımlanıyor. Söz konusu laboratuvar, şirketin geleceğe yönelik fikirlerine ilham veriyor.

Şirket, hareket özgürlüğü ve daha yalın bir yaşam için yüz yılı aşkın süredir devam eden yenilikçilik geleneğine sadık kalarak, hızla değişen yaşam tarzlarının olduğu çağda rolünü ortaya koyuyor.

Elektrikli araçlar için tasarlanan mimarilere odaklanan marka, yeni bir alan yaratıyor ve iç mekanı pratik, işlevsel ve erişilebilir gerçek bir yaşam alanı olarak yeniden yorumluyor.

Akıllı özellikleri bulunan model, kompakt dış tasarımıyla şaşırtıcı derecede geniş ve son derece modüler iç mekanının kontrastını oluşturarak araç içi kullanım ve konforu yeniden tanımlıyor.

Kompakt minivan tasarımı

Gerçek bir yaşam alanı olarak tasarlanan ve günlük bir arkadaş olmayı hedefleyen model, kompakt boyutlarıyla iç mekan sunarak tamamen elektrikli mimarinin avantajlarından yararlanıyor. Kompakt minivan tasarımıyla (4,10 m), asıl yaşam alanı olan şehir içi alanlarda kendini evinde hissederken, aynı zamanda dışarı çıkıp açık alanların tadını çıkarmaya da davet ediyor.

Altı kişiye kadar oturma kapasitesine sahip modüler iç mekanıyla işe gidip gelme, hobi, aile etkinlikleri, uzaktan çalışma ve anlık seyahatler gibi hızlı tempolu günlük yaşamın taleplerini karşılıyor.

Standart modelde, 180 derece açılı ön cam ve modern, gelişmiş kullanıcı arayüzü sayesinde yeni görüş açısı sunan, merkezi konumlu sürücü koltuğuyla birlikte 4 koltuk yer alırken, arka yolcular ise alanın keyfini çıkarabiliyor.

Sürücü koltuğu, özel destekle eğlence veya çalışma amacıyla döndürülebiliyor. Gerektiğinde 6 kişiyi taşıyabilecek şekilde 2 ilave koltuk daha eklenebiliyor.

Ayrıca 2 kişilik yatak odası, ev sineması, güç kaynağı ve daha birçok amaçla kullanılabilirken, model, eş, aile ve arkadaşlarla paylaşılan anların ortak noktası haline geliyor.

Model, e-C3 ile benzer şekilde 4,10 metre uzunluk ile 6 adede kadar konforlu koltuk sunuyor. Ayrıca bu konsept, başlangıçtan itibaren özel olarak geliştirilen ve motorun arka aksta konumlandırıldığı tamamen elektrikli platform üzerine tasarlandı.

Modelin kullanım kolaylığı göstergelere de yansıyor. Citroen'in geliştirdiği bu yeni konsept, bilginin özel bir yüzeye yansıtılması prensibine dayanıyor.

OLI konseptinde, bilgi ve uygulamalar ön camın alt kısmına entegre edilen "Akıllı Bant" adında geniş yatay bir banda yansıtılırken, şirket, bu yıl ELO ile bu ekranın yeni versiyonunu geliştirdi.

"Model, şirket değerlerini yansıtıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen CEO'su Xavier Chardon, modelin, şirket değerlerini yansıtan ve güncel düşüncelerinin itici güçlerine yeni bakış açıları sunan bir fikir laboratuvarı olduğunu belirtti.

Chardon, "ELO, 2 yıl içinde tamamen yenilenen ürün gamı ve ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'na katılmamız olmak üzere Citroen için olağanüstü bir dönemde atılan yeni bir adım. Markanın 100 yılı aşkın süredir DNA'sını oluşturan ve önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmek istediğim tüm kriterleri karşılıyor. Yaratıcı, cesur, erişilebilir, sorumlu ve konforlu. Zamanın ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor ve hareket özgürlüğünü ve daha iyi bir yaşamı teşvik etmek için somut, yenilikçi çözümler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Modelin, tarzıyla samimiyet ve yaşam sevinci yansıtırken, modüler iç mekanının bağımsız bir yaşam alanı olarak tasarlandığına dikkati çeken Chardon, "Günlük hayatı kolaylaştırmak üzere akıllı özellikler ve basit teknolojilerle dolu. ELO, Citroen'in nasıl olması gerektiğine dair vizyonumuzu ileten güçlü bir mesaj veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Citroen Tasarım Direktörü Pierre Leclercq de modelle gurur duyduklarını vurgulayarak, modelin tasarım ve işlevselliğin birleşimi olduğunu vurguladı.

Modelin sunduğu yoğun ve zengin yaşam olanaklarıyla "enerji balonu" niteliğinde olduğuna işaret eden Leclercq, şunları kaydetti:

"Citroen'in tasarım ekipleri, en küçük ayrıntısına kadar pratik, eğlenceli ve akıllı bir model hayal ederken çok eğlendiler. Bu konseptin geliştirilmesinde Goodyear ve Decathlon tasarımcılarıyla yapılan bilgi paylaşımı da onların yaratıcılıkları ve teknik çözümleri sayesinde oldukça önemli bir rol oynadı."