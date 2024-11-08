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Stellantis'ten Türkiye'deki Citroen C3 ve DS3 modelleri için geri çağırma ilanı

Stellantis'ten Türkiye'deki Citroen C3 ve DS3 modelleri için geri çağırma ilanı
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Stellantis, Türkiye'de satılan Citroen C3 ve DS3 modellerindeki Takata hava yastıklarındaki sorun nedeniyle geri çağırma kampanyası başlattı. Müşteriler, araçlarını kullanmayı derhal bırakmaları ve hava yastıklarını değiştirmek için yetkili servislerle iletişime geçmeleri için uyarıldı.

Stellantis, 2009 ve 2016 yılları arasında üretilen, Türkiye'de satılmış olan Citroen'in C3 ve DS3 modellerinde kullanılan Takata hava yastıklarında tespit edilen sorun nedeniyle geri çağırma kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis Türkiye, müşterilerini bu araçları kullanmayı derhal bırakmaya ve çok hızlı şekilde yetkili servislerinden birinde hava yastıklarını değiştirmek için randevu almaya, tahsis edilmiş olan 08503992256 numaralı telefondan iletişime geçmeye davet etti.

HAVA YASTIKLARI KUSURLU

Söz konusu araçlarda kullanılan Takata üretimi hava yastıklarının kimyasal bileşenlerinin, özellikle sıcak ve nemli hava koşullarına maruz kaldığında zamanla bozulabildiği bildirildi.

Hava yastığının açılmasıyla sonuçlanan bir kaza durumunda, hava yastığı şişiricisinin aşırı kuvvet uygulandığında patlayabileceğini ve en kötü durumda ciddi yaralanmalara veya ölüme sebebiyet vereceğini belirten Stellantis, söz konusu araç sahiplerini hayati bir risk oluşumuna karşı korumak amacıyla hava yastıklarını değiştirmek için yetkili servislere çağırdı.

Müşterilerin güvenliği ve konforunu en büyük öncelik olarak belirlediği ifade edilen Stellantis Türkiye, söz konusu değişimlerin hızla tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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