Hatay'da tır, mini aracı metrelerce sürükledi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir tır, aynı istikamette ilerleyen Citroen marka Ami model mini elektrikli aracı önüne alarak metrelerce sürükledi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da seyir halindeki tır, aynı istikamette ilerleyen Ami model mini aracı önüne alarak metrelerce sürükledi, o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen tır, aynı istikamette seyir halinde olan Citroen marka Ami model mini elektrikli aracı önüne alarak sürüklemeye başladı. Tırın, mini aracı oyuncak araba gibi metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. - HATAY