Citroen Cam Değişimi İçin 3 Ay Bekleyen Müşteriye Fatura Gönderildi

Citroen aracının camı çatladığı için değiştirmek isteyen bir vatandaş, yetkili servise başvurdu. Servis yetkilileri camın mevcut stoklarında bulunmadığını ancak Fransa'dan sipariş ile getirebileceklerini söylediler. Yaklaşık 3 ay bekleyen araç sahibi, cam değişmemesine rağmen mailine fatura geldiğini gördü.

İstanbul'da Citroen aracının çatlayan camını kasko kapsamında yetkili bayide değiştirmek isteyen Bilal Koç, Citroen Mersa Güngören'e 27 Ağustos tarihinde başvurdu. Servis yetkilileri camın mevcut stoklarında bulunmadığını ancak Fransa'dan sipariş vererek getirtebileceklerini söyleyerek kayıt açtılar. 2 Eylül'de kasko poliçe ve hasar bilgilerini bayiye ileten araç sahibi, yaklaşık 3 aydan fazla bir süreyle karşı karşıya kaldı. Bu süre zarfında bilgi almak amacıyla sık sık bayiyi arayan araç sahibi, Fransa'dan henüz araç camının gelmediğini yetkililerden öğrendi. Fransa'dan 3 ayı aşkın bir süredir siparişin gelmesini bekleyen araç sahibi, mailine cam değişim bedeli ve kullanılan malzemelerle ilgili fatura geldiğini gördü. Araç sahibi yetkilileri arayarak durumu bildirdi. Citroen genel merkezine dahi mail atan araç sahibi fatura kesildiği günden sonra dönüş aldı. Yetkililer ise değişimin birkaç gün içinde yapılacağını söylediler.

"Araç camının mevcut stoklarında olmadığını için Fransa'ya sipariş verilip geleceğini bana söylediler"

Araç sahibi Bilal Koç, "27 Ağustos 2024 tarihinde hem aracın bakımı vardı hem de aracımın camı yolculuk esnasında taş değerek çatlamıştı. Hazır bakıma gitmişken, camında da çatlak olduğunu yetkililere söyledim. Araç camının mevcut stoklarında olmadığını ve Fransa'ya sipariş verilip geleceğini bana söylediler. Bende bu şekilde kabul ettikten sonra kaydımı açtılar" dedi.

"Sürekli arayıp bilgi almaya çalıştım"

Bakımdan sonra sigorta hasar dosyası poliçelerini istemeleri sebebiyle 2 Eylül tarihinde yetkililere bu belgeleri ilettiğini söyleyen Koç, "Daha sonra beyan, kimlik ve ehliyet fotokopilerini de istediler. Araç camı siparişinin durumunu öğrenmek için 14 Eylül'de servisi tekrar aradım. Camın henüz gelmediğini, geldiğinde bilgi vereceklerini söylediler. Hem kasım ayında hem de içinde bulunduğumuz aralık ayında sürekli arayıp bilgi almaya çalıştım. Ancak yine aynı şekilde Fransa'dan camın henüz gelmediğini ve siparişimin geciktiğini bildiklerini söylediler. Gelmediği için işlem yapamadıklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.

"3 ay beklememe rağmen değişim olmadı ancak mailime fatura geldi"

Son olarak 24 Aralık'ta mailine fatura geldiğini belirten Koç, "Aracın kasko işlemlerini yapmışlar. Fatura cam bedeli, kullanılan yapıştırıcı ve diğer kullanılan malzemelerin olduğu bir fatura geldi. Daha sonra servisi aradım, camın değişmediğini ancak ona rağmen faturanın kesildiğini söyledim. Daha sonra hem servise hem de Citroen'in genel merkezine mail attım. Bilgim dışında faturanın kesildiğini ancak henüz araç camının değişmediğini ifade ettim. 3 aydan fazladır da bekliyorum. Faturanın geldiği günün sonrası dönüş yaptılar. Özür dilediklerini ve 2 gün sonra camı değiştireceklerini söylediler. Faturayı kesmelerinin sebebi de sigorta dosyasının ertesi yıla sarkmaması için kapatmak adına kestiklerini öğrendim" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL