Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak
Güncelleme:
Fransız otomobil devi Citroen, markanın dünya genelindeki en büyük ikinci pazarı haline gelen Türkiye için kritik bir karar aldı. Citroen, Türkiye'yi resmi olarak klinik test ülkeleri arasına dahil etti. Böylece Türk tüketicilerinin beklenti ve talepleri, markanın yeni geliştireceği Citroen modellerine doğrudan yansıyacak.

  • Citroen, Türkiye'yi klinik test ülkelerinden biri olarak belirledi.
  • Türkiye, Citroen'in dünya genelindeki en büyük ikinci pazarıdır.
  • Citroen, Türkiye'deki kullanıcıların tercihlerini yeni model çalışmalarında dikkate alacak.

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Türkiye pazarına yönelik kritik bir stratejik adım attı. Citroen CEO'su Xavier Chardon, Türkiye'nin artık markanın klinik test ülkelerinden biri olduğunu açıkladı. Bu gelişme, Türkiye'deki kullanıcıların taleplerinin ve kullanım alışkanlıklarının Citroen'in yeni model çalışmalarında belirleyici rol oynayacağı anlamına geliyor.

C5 AIRCROSS SUV LANSMANINDA DUYURULDU

Karar, Citroen'in Stellantis bünyesinde tanıttığı yeni C5 Aircross SUV modelinin Türkiye lansmanında duyuruldu. Lansmanda konuşan Chardon, otomobil geliştirme sürecinde teknik ve güvenlik çalışmalarının yanı sıra tüketici geri bildirimlerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak Türkiye'nin bu süreçte aktif katkı sunacağını ifade etti.

TÜRKİYE SÜRECE DAHİL EDİLECEK

Bugüne kadar klinik testlerini ağırlıklı olarak Fransa, İtalya ve İspanya gibi Avrupa pazarlarında gerçekleştiren Citroen, artık Türkiye'yi de bu sürece dahil edecek. Citroen Türkiye ekibi, yerel kullanıcıların tercihlerini ve beklentilerini analiz ederek doğrudan merkeze iletecek; markanın global tasarım ve mühendislik ekipleri de yeni modellerde bu verileri göz önünde bulunduracak. Böylece "Biz isteyeceğiz, Citroen yapacak" döneminin başladığı ifade ediliyor.

DÜNYA GENELİNDEKİ EN BÜYÜK İKİNCİ PAZAR

Citroen'in bu adımının arkasında Türkiye'nin şirket için hızla yükselen stratejik konumu bulunuyor. Türkiye, Citroen'in dünya genelindeki en büyük ikinci pazarı haline geldi. Bu nedenle markanın Türkiye'yi ürün geliştirme sürecine dahil etmesi, hem tüketiciye daha uygun modeller üretme hem de pazar payını artırma amacı taşıyan önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.

500

