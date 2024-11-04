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Türkiye'de 2024 yılında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu

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Otomotiv sektörünün 2024 Ekim ayı verilerine göre, otomobil satışları söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 75 bin 662 oldu. Yüksek satışlar gerçekleştiren TOGG, Renault ve Fiat'ın ardından sürprizle üçüncü sıraya yerleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Ocak-Ekim 2024 verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 947 bin 166 adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet oldu.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Otomobil satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 75 bin 662 olurken, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre, otomobil pazarı yüzde 41 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı da yüzde 37,1 arttı. Pazarın yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 415 bin 671 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 228 bin 142 adetle yüzde 30,4 pay aldı.

TOGG İLK 3'TE

2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller Renault Clio, Fiat Egea Sedan ve Togg T10X oldu. Ekim ayı satışları toplamda 75,662 adede ulaşan ilk 20 marka ve model şu şekilde sıralanıyor:

Renault - Clio HB: 3,915 adet

Fiat - Egea Sedan: 3,697 adet

TOGG - T10X: 3,091 adet

Renault - Megane Sedan: 2,993 adet

Volkswagen - Taigo: 2,923 adet

Toyota - Corolla: 2,727 adet

Fiat - Egea Cross: 2,136 adet

Hyundai - i20: 1,850 adet

Dacia - Sandero Stepway: 1,822 adet

Nissan - Qashqai: 1,551 adet

Peugeot - 408: 1,482 adet

Citroen - C4X: 1,477 adet

Volkswagen - T-Roc: 1,472 adet

Skoda - Superb: 1,271 adet

Chery - Tiggo 7 Pro Max: 1,266 adet

Renault - Duster: 1,243 adet

Peugeot - 2008: 1,238 adet

Ford - Focus: 1,231 adet

Hyundai - Tucson: 1,199 adet

Hyundai - Bayon: 1,147 adet

SUV MODELLERE BÜYÜK İLGİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,2 pay ve 422 bin 374 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,8 pay ve 193 bin 540 satış ile sedan, yüzde 16,8 pay ve 126 bin 477 adet satışla H/B otomobiller takip etti.

Türkiye'de 2024 yılında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Otomobil
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