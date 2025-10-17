Haberler

Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının mirasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Kandemir, "Babamın tüm banka hesaplarında 2 milyon TL ve bir Citroen araba vardı, ne evi ne de borcu vardı" dedi.

3 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, kamuoyunda tartışılan mal varlığı iddialarına kızı Ceren Önder Kandemir açıklık getirdi.

"İNANMAYAN OLURSA BELGELERİM"

Kandemir, T24'te yayımladığı yazısında "Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yaptı, sayısız senaryo yazdı, filmler çekti. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası ve bir Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı, ne bir mülkü, ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım" ifadelerine yer verdi.

"BANKADAKİ PARASIYLA 1+1 EV BİLE ALAMIYORDU"

Kandemir, babasının Mecidiyeköy'de 15 bin TL kira ödediği 2+1 bir evde yaşadığını belirterek, "Bankadaki tüm parasıyla 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba…" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE GEBE KALMAMAYA YEMİN ETMİŞSENİZ..."

Bazı çevrelerin "Bir milletvekili, TBMM Başkanvekilliği yapmış biri nasıl ev sahibi olamaz?" şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Kandemir, babasının hayatı boyunca dürüstlük ve ilkelerinden ödün vermediğini vurguladı: "Ailenizden kalan bir metrekare toprağınız yoksa, olmaz. Dayanışmayı alışkanlık etmişseniz, olmaz. Kimseye borçlanıp gebe kalmamaya yemin etmişseniz, olmaz. Kimsenin çıkarına vaat vermezseniz, olmaz. Makamınızın gücünü kullanmazsanız, olmaz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Yahu bırakın artık şu acımasyonlarınızı ölmüş babayın üzerinden reklam yapmayı üzerine olmaz tabi 1 .derece yakınlarına bakarsan çıkar onuda geçtim ölen ölmüş zaten

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAv.Şahin Erdem:

"Ailenizden kalan bir metrekare toprağınız yoksa, olmaz. Dayanışmayı alışkanlık etmişseniz, olmaz. Kimseye borçlanıp gebe kalmamaya yemin etmişseniz, olmaz. Kimsenin çıkarına vaat vermezseniz, olmaz. Makamınızın gücünü kullanmazsanız, olmaz." Çok doğru tespitler. Milletimiz inanmak istemiyor çünkü gerçekte bu konuda örnek kış parmak sayısı geçmek. Üç günlük dünya...İnsanca yaşayip arkanda güzel bir eser bırakmak, öldükten sonra asıl zenginliğin bu olduğunu her ölenin arkasında şahit oluyoruz...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bunu dava kazanmak için her türlü yol mübah diye hareket eden meslek arkadaşlarına söyle laf salatası yapma burada !

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
