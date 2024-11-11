Kasım ayında Amazon Türkiye'den alışveriş yapanlar Citroen Ami kazanma şansı yakalayacak!

Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem konu hakkında, "Kampanyalarımıza ve fiyatlarımıza çok güveniyoruz. Müşterilerimiz aldıkları Amazon satıcılı ürünleri başka bir yerde daha düşük fiyata bulurlarsa, aradaki farkı hediye kartı olarak iade ediyoruz" dedi.

Amazon Türkiye, kasım ayına özel 'Gülümseten Kasım' kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 30 Kasım'a kadar sürecek olan kampanyada, Prime üyeleri özel indirimler ve avantajlardan yararlanacak. Bu ay 5 şanslı müşterinin kazanacak olduğu 5 Citroen Ami ise Gülümseten Kasım'ın dikkat çeken kampanyalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

HER BİN TL'LİK ALIŞVERİŞE 1 CITROEN AMI ÇEKİLİŞ HAKKI

Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, Kasım ayının perakende dünyasında büyük bir hareketlilik yarattığını belirterek Amazon Türkiye'nin Gülümseten Kasım kampanyasının detaylarını paylaştı. Erdem, "Kasım ayı, herkesin heyecanla beklediği kampanya dönemi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre kasım, e-ticaret hacminin yüzde 50'lik artışla zirve yaptığı ay olarak öne çıkıyor. Biz de Amazon Türkiye olarak bu talebi duyuyor ve Gülümseten Kasım kampanyamızı, 700 bini aşkın üründe ve Prime'ın eşsiz hızıyla müşterilerimize ulaştırıyoruz. Gülümseten Kasım boyunca sunduğumuz fırsatlar sayesinde gönül rahatlığıyla tüm alışverişlerinizi yaparken, bu yıl her 1000 TLlik alışverişinizde şehirde hayatınızı çok kolaylaştıracak 5 adet Citroen Ami'den birini kazanma fırsatını da yakalıyorsunuz."

'PRIME DEMEK, HIZLI VE KOLAY ALIŞVERİŞ DEMEKTİR'

Amazon Prime'ın dünya genelinde 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu belirten Erdem, Türkiye'de Prime üyeliğin sağladığı avantajları anlattı. Erdem, "Prime'ı tek bir cümleyle "Tasarrufun, kolay alışverişin ve eğlencenin tek bir üyelikte birleşimi" olarak tanımlayabilirim. Ayda sadece 39 TL'ye, üstelik ilk 30 gün ücretsiz bir şekilde. Prime üyeliği vazgeçilmez yapan üç temel unsur var: tasarruf, hız ve eğlence. Prime üyeleri, yıl boyunca Gülümseten Kasım gibi özel kampanya dönemlerinde sadece Prime'lılara özel indirimler ve fırsatlardan faydalanıyorlar. Kampanya dönemlerine ek olarak Çok Al Az Öde, Günün Fırsatları gibi yıl boyunca süren fırsatlarla Prime müşterilerimizin alışverişlerini kolaylaştırıyoruz. Prime demek hız demek, çünkü Prime üyeleri her alışverişlerinde hızlı ve ücretsiz teslimattan faydalanır. Hızlı derken, gerçekten çok hızlıyı kastediyorum. Türkiye'de yüzbinlerce ürünü nufüsün yüzde 30'una aynı gün, yüzde 80'ine ertesi gün teslim edebiliyoruz. Bunu Türkiye'de, bizim ölçeğimizde yapabilen başka hiçkimse yok. Prime, aynı zamanda sınırsız eğlence demek, çünkü Prime üyeliğine ek bir ücret ödemeden Prime Video'ya ulaşmak ve Prime Gaming ile yüzlerce ücretsiz oyuna ve Twitch üyeliğine erişmek mümkün" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE ATATÜRK FİLMİ YALNIZCA PRIME VİDEO ÜZERİNDEN İZLENEBİLİYOR'

2021 yılından bu yana Prime Video içerik yatırımlarını beş katına çıkardıklarını söyleyen Erdem, bu yatırımların büyük çoğunluğun yerel içeriklerden oluştuğunu aktararak "Müşterilerimizin bu yerel içeriklere gösterdiği ilgiden mutluyuz. Ayrıca, yerel olarak ürettiğimiz içerikler sadece Türkiye'deki Prime üyelerine değil, dünyanın dört bir yanındaki Prime üyelerine sunuluyor. Örneğin Mavi Mağara, pek çok Avrupa ülkesinde Prime Video'da gösterime girdi ve izlenme listelerinde ilk 10'da yer aldı. Ve tabii ki, gururla paylaşmak isterim ki, "ATATÜRK 1881-1919" filmleri, bugün Türkiye'de sadece Prime Video üzerinden izlenebiliyor" dedi.

REKKALİ: LOJİSTİK MERKEZİMİZ TÜRKİYE OPERASYONLARININ KALBİ

Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Deniz Rekkali ise Amazon Türkiye'nin lojistik merkezi hakkında bilgiler vererek merkezin, operasyonların merkezinde yer aldığını ifade etti. Rekkali, "Lojistik merkezimiz, Türkiye operasyonlarının kalbi diyebiliriz; çünkü mükemmel Amazon müşteri memnuniyeti ve deneyimi tam da burada başlıyor. Türkiye'deki lojistik merkezimizi, 2022 yılının sonunda Amazon'un 20 yılı aşkın global lojistik deneyimine dayanarak 100 milyon dolarlık bir yatırımla faaliyete geçirdik. Merkezimiz, Türkiye'nin tüm illerindeki müşterilerimize hizmet verebilmek için stratejik bir konuma sahip."

'TEK MERKEZDEN YÖNETTİĞİMİZ GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ'

Rekkali, Tuzla'da bulunan lojistik merkezinin, tüm süreçlerin Amazon tarafından yürütüldüğü Türkiye'deki ilk lojistik merkezi olduğunu belirtti. Tüm süreçlerin buradan yönetildiğini vurgulayan Rekkali, merkezde barındırılan ürün yelpazesine de şu sözlerle değindi:

"Merkezimizde oyuncaklar, kitaplar, giyim ürünleri, ev aletleri, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve gıda ürünlerine kadar birçok ürün bulunmakta. Ürünler kamyonlarla merkezimize geliyor ve gün içerisinde binlerce palet ürünü boşaltıp yerlerine yerleştiriyoruz. Müşterilerimiz sipariş verdikleri anda ürünleri tek tek seçip paketliyoruz ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ulaşması için yolculuğuna hazırlıyoruz."

'YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE GÜVENLİ VE VERİMLİ OPERASYON'

Amazon'un teknoloji uzmanlığına vurgu yapan Rekkali, lojistik merkezinde kullanılan gelişmiş teknoloji ve iş güvenliğine dair, "Amazon, globalde teknoloji uzmanlığıyla bilinen bir şirket ve lojistik operasyonlarında da aynı uzmanlık geçerli. Bu merkezimiz de diğerleri gibi Amazon Fulfillment Technologies (AFT) ile donatılmış durumda. Bunların arasında, çalışanlarımızı destekleyen, örneğin bazıları belirli görevlerin fiziksel etkisini hafifleten gelişmiş teknolojiler de var. Çünkü bizim için çalışanlarımızın güvenliği, her şeyin ötesinde. Güvenlik risklerini azaltmak ve iş güvenliğini artırmak her seviyedeki karar alma süreçlerimizin temel öncelikleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

'GÜLÜMSETEN KASIM AYINDA OPERASYONEL YOĞUNLUKTAN MEMNUNUZ'

Kasım ayının Amazon Türkiye operasyonları için en yoğun dönemlerden biri olduğunu, ancak bu yoğunluktan memnun olduklarını belirten Rekkali, son olarak şunları söyledi:

"Gülümseten Kasım kampanyası, operasyon olarak en yoğun olduğumuz dönemlerden biri. Bu süreçte müşteri memnuniyetini sağlamak, operasyonel mükemmelliğimizden ödün vermemek ve iş güvenliğini gözetmek bizim için öncelikli. Türkiye'nin her yerine en iyi alışveriş deneyimini sunmak istiyoruz."

GÜLÜMSETEN KASIM KAMPANYASI İLE CITROEN AMİ KAZANMA ŞANSI

Kampanya kapsamında, Amazon.com.tr üzerinden yapılacak her bin TL'lik alışveriş, 5 Citroën AMI elektrikli araçtan birini kazanmak için bir çekiliş hakkı kazandıracak. Çekilişe katılmak isteyen müşterilerin Amazon Türkiye web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden en az bin TL'lik alışveriş yapmaları ve kampanya sayfasındaki katılım butonuna tıklamaları yeterli olacak.

PRİME ÜYELERİNE ÖZEL AYRICALIKLAR

Amazon Prime, üyelerine yıl boyunca ücretsiz ve hızlı teslimat, Prime Video ve Prime Gaming'e erişim, ek indirimler gibi birçok özel avantaj sunuyor. Prime üyesi müşteriler, Türkiye genelinde yüz binlerce üründe, aynı gün, ertesi gün ve randevulu teslimat seçenekleriyle ekstra ücret ödemeden alışveriş yapılabiliyorken yerli ve yabancı popüler diziler ve filmler, Prime Video üyeliğiyle ücretsiz olarak izlenebiliyor. Oyun içi içerikler, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'ye de erişimin mümkün olduğu Prime Gaming'in yanı sıra Prime üyeleri, 'Flaş Fırsatlar'a 30 dakika erken erişim ve belirli alışverişlerde ekstra indirimlere de sahip olabiliyor.