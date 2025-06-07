ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 Gökçeada'da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!

7 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem Çanakkale'de nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Çanakkale'de bugün öğle saatlerinde meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 15.46'da, merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı sadece Çanakkale değil, çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan deprem sonrası, bölgede herhangi bir can kaybı ya da ciddi maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler