ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 Gökçeada'da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 Gökçeada'da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Haziran 2025 Cumartesi günü Çanakkale'de deprem mi oldu? Yunanistan ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

7 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem Çanakkale'de nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 Gökçeada'da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Çanakkale'de bugün öğle saatlerinde meydana gelen deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 15.46'da, merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 Gökçeada'da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı sadece Çanakkale değil, çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan deprem sonrası, bölgede herhangi bir can kaybı ya da ciddi maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 Gökçeada'da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki: Seni bir daha uyarmayacağım

Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.