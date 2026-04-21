Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Galatasaray, Çarşamba günü Gençlerbirliği’ni, Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor’u, Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, 22 Nisan Çarşamba günü Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. 23 Nisan Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor’u ağırlayacak.
YARI FİNALDE 2 DERBİ OYNANMA İHTİMALİ
Eşleşmelere göre Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek. Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor - Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak.
Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı saatler şu şekilde:
21 Nisan Salı:
- 20.30 Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
- 20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe:
- 18.45 Samsunspor - Trabzonspor
- 20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor