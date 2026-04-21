Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in isminin verildiği caddenin tabelası söküldü.

  • Birecik Belediyesi ekipleri, Tuncay Sonel'in adının verildiği caddenin tabelalarını söktü.
  • Caddenin isminin Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Şehit Öğretmen Ayla Kara olarak değiştirilmesi için mahalle muhtarlığı belediyeye öneride bulundu.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in isminin verildiği caddeyle ilgili Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dikkat çeken bir adım atıldı. Belediye ekipleri, caddede bulunan isim tabelalarını söktü.

MAHALLELİDEN TEPKİ GELDİ

2005-2008 yılları arasında Birecik Kaymakamı olarak görev yapan Tuncay Sonel’in adı, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir caddeye verilmişti. Ancak Sonel’in Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti, ismin kaldırılması için belediyeye resmi başvuruda bulundu.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Gelen talepler üzerine belediye ekipleri, caddede yer alan Tuncay Sonel tabelalarını sökerek kaldırdı. Cadde isminin değiştirilmesi süreci için resmi işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

YENİ İSİM ŞEHİT ÖĞRETMEN OLACAK

Mahalle muhtarlığı, caddenin isminin Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden “Şehit Öğretmen Ayla Kara” olarak değiştirilmesi için belediyeye öneride bulundu. Dilekçede, Ayla Kara’nın adının ilçede yaşatılması talep edildi.

Olgun Kızıltepe
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı

Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

Hürmüz'de gerginlik zirvede! ABD ablukası bir kez daha delindi
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!

Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

Hürmüz'de gerginlik zirvede! ABD ablukası bir kez daha delindi
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü

3 harfli zincir markette satılan muzlar hayrete düşürdü