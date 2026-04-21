Haberler

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, İran'a destek sağladığı belirtilen petrol tankeri M/T Tifani'ye mürettebat gönderdi. O anların görüntüleri de yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan deniz kuvvetlerinin gece saatlerinde Hint-Pasifik bölgesinde bir petrol tankerine müdahale ettiğini açıkladı. Operasyonun, İran’a maddi destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesinde yer alan gemiye yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD GEMİYE EL KOYDU

Açıklamaya göre ABD kuvvetleri, INDOPACOM sorumluluk alanında bulunan ve “devletsiz” olduğu bildirilen M/T Tifani adlı ham petrol tankerine, olay yaşanmadan denizde engelleme ve biniş operasyonu düzenledi. Botsvana bayrağı taşıdığı belirtilen geminin, operasyon sırasında herhangi bir direniş göstermediği ifade edildi.

Tankerin Singapur’a doğru ilerlediği ve en son Hint Okyanusu’nda tespit edildiği kaydedildi.

“YAPTIRIMLI GEMİLERE GEÇİT YOK”

ABD Savunma Bakanlığı, İran’a maddi destek sağladığı öne sürülen gemilere karşı küresel denizcilik denetimlerinin sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, “Uluslararası sular, yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak değildir” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

