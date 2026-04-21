Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Birol, Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarındaki etkileri ve bu konudaki öngörülerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Uzun yıllardır dünya ekonomisinin bu kadar dar bir boğaza bağlı olmasının "akıl karı" olmadığına dikkati çektiklerini söyleyen Birol, Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde ekonominin felce uğrayabileceği uyarısında bulunduklarını ifade etti.

Birol, büyüklüğü 110 trilyon doları aşan küresel ekonomi için Boğaz'ın kapalı olmasının büyük bir enerji güvenliği riski yarattığını dile getirerek, tüm ülkelerin bundan sonrasında kısa ve orta vadede neler yapılabileceğine ilişkin planları düşünmeye başladığını dile getirdi.

Kısa vade açısından petrol arzında günlük 13 milyon varil ham petrol kaybı olduğu bilgisini veren Birol, şöyle devam etti:

"Dünyanın günlük petrol talebinin 100 milyon varil seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde, 13 milyon varil büyük bir kayıp. Doğal gaz tedarikinde de 100 milyar metreküp civarında bir kayıp var. Tüm ikisine baktığımızda, şimdiye kadarki enerji krizlerinin toplamından daha büyük bir krizle karşı karşıyayız. Bu sadece bir petrol ve gaz krizi de değil, dünya ekonomisi için son derece hayati önemde olan bazı emtialar açısından da zor bir durum söz konusu. Gübre, sülfür, helyum ve petrokimya ürünleri gibi arz zincirleri için kritik önemdeki emtialar açısından da çok büyük bir sorun var."

200 PETROL VE 10 LNG TANKERİ BOĞAZ'IN AÇILMASINI BEKLİYOR

Birol, Körfez bölgesinde halihazırda 200'ün üzerinde ham petrol ve petrol ürünleri tankeriyle 10 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin dolu beklediğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla bu arzın piyasaya geleceğini ve bir nebze rahatlama görülebileceğini ifade eden Birol, "Ancak Hürmüz Boğazı güvenli ve herkesi ikna edecek şekilde hemen açılsa bile petrol ve doğal gaz arzının savaş öncesine dönmesini beklemek iyimserlik olur. Elimizdeki en güncel veriler gösteriyor ki petrol ve gaz sahaları, rafineriler ve LNG terminalleri dahil 84 enerji tesisi şu anda hasar görmüş vaziyette. Bunlardan 34 tanesi de ciddi ve çok ciddi hasar görmüş halde. Bu tesislerde üretimin normal seviyeye dönmesi en az 2 yıl sürebilir, bazıları için bu süreç 2 yılı da geçebilir." dedi.

"OYNAK BİR PETROL PİYASASINA HAZIR OLMAK GEREK"

Birol, petrol piyasalarına yönelik öngörülerini de paylaşarak, fiyatları belirleyecek en önemli etkenin Hürmüz Boğazı'nın açılması ve bundan sonra da açık olacağının tüm aktörler tarafından güvence altına alınması olduğunu söyledi.

Ancak bu şekilde sigorta şirketlerinin gemileri sigortalayacağını ve ticaret akışının sürebileceğini dile getiren Birol, "Hepimizin önümüzdeki aylar için oynak bir petrol piyasasına hazır olması lazım. Petrol fiyatlarının yüksek olması özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük risk. Petrol fiyatlarının yüksek olması, birçok gelişmekte olan ülkede hem enflasyonun hızlanmasına yol açacak hem de dış ticaret açığının büyümesine neden olacak. Benim en büyük korkum, bu durumun birçok ülke için dış borç girdabı yaratma riski." diye konuştu.

Birol, geçen hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası başkanlarıyla ortak bir acil kriz koordinasyon grubu oluşturduklarını anımsatarak, bu grubun özellikle gelişmekte olan ülkelere direkt mali ve rehberlik desteği verilmesi konusunda çalışacağını söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN BİRKAÇ ALTERNATİF VAR"

Savaşla birlikte tüm ülkelerin alternatif arayışının hızlandığını, alternatif petrol ve gaz güzergahları, teknolojiler, yakıtlar ve enerji partnerlerinin gündeme geleceğini belirten Birol, "Bu kapsamda Türkiye'nin önünde birkaç alternatif var. Türkiye'nin bakması gereken alternatif projelerden biri Basra ile Ceyhan arasında bir boru hattı ve mevcut boru hattının daha da geliştirilmesi. Diğeri de yine Bakü-Ceyhan boru hattının daha da genişletilmesi olabilir." dedi.

Birol, bu dönemde gündeme gelebilecek projelerin siyasi, finansal ve yasal olarak sağlam bir zeminde oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, "Birçok proje birbiriyle rekabet halinde olacaktır. Ama ülkemizin avantajı, Türkiye'ye gelecek olan petrol ve gazın hem Akdeniz hem de Avrupa'ya taşınma ihtimali. Bu da çok önemli bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGEDEKİ ENERJİ TESİSLERİNDEKİ DURUM

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından gerçekleştirilen saldırılarda, Orta Doğu'daki enerji altyapısı önemli ölçüde hasar gördü.

Bunlar arasında dünyanın en büyük LNG üreticilerinden Katar'da, QatarEnergy'e ait Ras Laffan ve Mesaieed sanayi şehirlerindeki LNG üretim tesisleri yer alıyor.

Ayrıca, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak dahil bölgedeki ülkelerde birçok tesiste önemli altyapı sorunları meydana geldi.

Kaynak: AA