Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’i transfer listesine aldı. Galatasaray, gelecek sezon hücum hattını yeniden yapılandırmayı planyan İspanyol devinden 100 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

  • Real Madrid, Galatasaray'ın oyuncusu Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.
  • Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için 100 milyon euro talep ediyor.
  • Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 19 gol ve 7 asist yaptı.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da gözler Fenerbahçe derbisine çevrilmişken, Avrupa’dan gelen transfer iddiası gündeme damga vurdu. İspanyol devi Real Madrid’in sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

REAL MADRID’İN HEDEFİ NET 9 NUMARA

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Real Madrid, gelecek sezon hücum hattını yeniden yapılandırmayı planlıyor. Kylian Mbappe’nin asıl pozisyonunda oynayabilmesi için takıma klasik bir santrfor kazandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasında ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in yer aldığı iddia edildi.

OSIMHEN İÇİN 100 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, Nijeryalı golcünün ceza sahasındaki etkinliği, bitiriciliği ve fizik gücü nedeniyle ideal aday olarak görüldüğü belirtildi. Osimhen’in aynı zamanda Mbappe ile uyum sağlayabilecek bir profil sunduğu vurgulandı. Real Madrid’in transfer için girişimlere başladığı öne sürülürken, Galatasaray’ın bonservis için kapıyı 100 milyon eurodan açtığı iddia edildi.

İspanyol kulübünün ise kadroda yaşanabilecek ayrılıklara göre finansal dengeyi koruyarak bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

27 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta görev aldı. Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.

Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Haberler.com
500

Dragoz:

adam maçlarınn yarısında oynamamış kronik sakat bu postalayın gitsin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Düğün davetiyesindeki detay kullanıcıları ikiye böldü