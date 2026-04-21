Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen'den Okan Buruk'a mesaj

Galatasaray'da yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanan Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme yaparak Fenerbahçe derbisinde kolunun durumu ne olursa olsun hazır olup forma giyeceğini iletti.

  • Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacağını açıkladı.
  • Osimhen'in Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında 20-25 dakika forma giymesi bekleniyor.
  • Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 29 maçta 19 gol ve 7 asist yaptı.

Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanan Victor Osimhen'in oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. 

OSIMHEN'DEN DERBİ MESAJI

Takvim'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki yıldız golcü, zorlu derbi öncesi Galatasaraylı taraftarları sevindirecek haberi verdi. Teknik direktör  Okan Buruk ile bir görüşme yapan Osimhen'in, "Kolumun durumu ne olursa olsun Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım. Taraftarımızın önünde bunu yapmak zorundayım. Bu derbi benim maçım olacak" dediği öğrenildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SÜRE ALACAK

Bu görüşme sonrası gözler Okan Buruk ve sağlık heyetinin yıldız oyuncu ile ilgili alacağı karara çevrildi. Osimhen'in Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde 20-25 dakika forma giymesi beklenirken, bu süredeki performansına göre derbi için yol haritası belirlenecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıkan deneyimli santrfor, 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

İbrahim Çelik
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Düğün davetiyesindeki detay kullanıcıları ikiye böldü