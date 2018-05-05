Kesenin Ağzını Açan Alişan Davulcu kızlara bahşiş dağıttı
Yarın Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturacak olan Buse Varol ve Alişan, dün akşam kına gecesi düzenlendi. Cimriliğiyle tanına şarkıcı davul çalan kızlara 200 TL bahşiş dağıttı.
"Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışarak sevgili olan Alişan ve Buse Varol, dün akşam Gayrettepe Sürmeli Otel'de kına gecesi yaptı. Kına gecesine gelin ve damat tarafının yanı sıra Çağla Şikel, Amine Gülşe ve Buse Terim gibi isimler katıldı. Buse Varol'un kına gecesi yaptığı saatlerde Alişan'da erkek arkadaşlarıyla Arnavutköy Eftelya Balık'ta yemek yedi.
BONKÖR DAVRANDI
Yemek sonrası erkek tarafıyla birlikte kınayı basan Alişan, Kenan Doğulu'nun 'Güzeller İçinden' şarkısıyla salona giriş yaptı. Zaman zaman pintiliğiyle eleştirilen Alişan, davulcu kızlara 200 TL bahşiş vererek bonkör davrandı.
CUMHURBAŞKANI ŞAHİTLİK YAPACAK
Alişan ve Buse Varol, karşılıklı göbek atarak halay çekti. Bir ara davulu eline alan Alişan çaldı Buse oynadı. Alişan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
İşte kına gecesinde görüntüler...