Haberler

Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor

Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Konyaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

KONYASPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Diogo Gonçalves ve 90+6. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte 37 puana yükselen Konyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor, 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

