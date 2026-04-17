MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki

Millî Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardından bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe yönetimini eleştiren Afyoncu, ''Bir kongre üyesi olarak, bir an önce kongre tarihinin açıklanmasını bekliyorum. Gelecek sezonu da şimdiden kaybetmeyelim. İstersen bunu daha sert ya da daha resmi bir tona da çekebilirim'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını tepti. Millî Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertli yönetime tepki gösterdi. 

''NASIL ŞAMPİYON OLACAKSIN?''

Fenerbahçe'nin kadro planlamasını eleştiren Afyoncu, "Her takım kaderini kendisi belirler. Son anda kazanılan maçlarla, kontrollü oyunla bir yere kadar gelirsin. Şampiyon olacaksan, ilk yarıda 3 gol atıp maçı erkenden koparacaksın. Ama atamıyorsun, çünkü santrforun yok. Maçı erkenden çözemiyorsan, öne geçtiğinde oyunu bitirmeyi bileceksin. O da yok. Devre arasında takımı santrforsuz bırakıp, stoper ihtiyacı bu kadar açıkken transfer yapmayan bir yönetim ve teknik direktörle nasıl şampiyon olacaksın?'' dedi. 

''KONGRE TARİHİNİN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUM''

Sözlerine devam eden Erhan Afyoncu, Fenerbahçe yönetimine seslenerek ''Bir kongre üyesi olarak, bir an önce kongre tarihinin açıklanmasını bekliyorum. Gelecek sezonu da şimdiden kaybetmeyelim. İstersen bunu daha sert ya da daha resmi bir tona da çekebilirim." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
