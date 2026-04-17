Haberler

Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülistan Doku dosyasında gözaltına alınan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun adliyeye getirilmesi sırasında gerginlik yaşandı. Adliye önünde toplanan vatandaşlar ve aile üyeleri şüphelilere tepki göstererek sloganlar atarken, iki şüpheli güvenlik önlemleri altında otobüste bekletildi.

6 yıl aradan sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasında Tunceli Adliyesi'nde tansiyon yükseldi. 

Gözaltına alınan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun adliyeye getirilmesi sırasında adeta kıyamet koptu.

ADLİYE ÖNÜNDE "KATİL" SLOGANLARI 

Adliye önünde toplanan vatandaşlar ve Gülistan Doku’nun yakınları, şüphelilere yoğun tepki gösterdi. Kalabalık, hep bir ağızdan “katil” sloganları atarken, güvenlik güçleri tansiyonu düşürmekte ve kalabalığı kontrol altına almakta oldukça zorlandı. 

ŞÜPHELİLER OTOBÜSTE BEKLETİLDİ 

Yaşanan gerginlik nedeniyle Mustafa Türkay Sonel ile Şükrü Eroğlu’nun adliyeye girişleri kontrollü şekilde sağlanırken, iki şüphelinin bir süre otobüs içinde bekletildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada yaşanan bu gelişme, davayı yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

PEŞPEŞE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI 

Tunceli'de yıllardır sır perdesi aralanamayan Gülistan Doku soruşturmasında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ’da gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan gözaltı kararında, Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında "hastane kayıtlarının silindiği" iddiaları üzerine dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. Özdemir, polis ekiplerince Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Elif Yeşil
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

