Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

6 yıl aradan sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasında Tunceli Adliyesi'nde tansiyon yükseldi.

Gözaltına alınan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun adliyeye getirilmesi sırasında adeta kıyamet koptu.

ADLİYE ÖNÜNDE "KATİL" SLOGANLARI

Adliye önünde toplanan vatandaşlar ve Gülistan Doku’nun yakınları, şüphelilere yoğun tepki gösterdi. Kalabalık, hep bir ağızdan “katil” sloganları atarken, güvenlik güçleri tansiyonu düşürmekte ve kalabalığı kontrol altına almakta oldukça zorlandı.

ŞÜPHELİLER OTOBÜSTE BEKLETİLDİ

Yaşanan gerginlik nedeniyle Mustafa Türkay Sonel ile Şükrü Eroğlu’nun adliyeye girişleri kontrollü şekilde sağlanırken, iki şüphelinin bir süre otobüs içinde bekletildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada yaşanan bu gelişme, davayı yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

PEŞPEŞE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI

Tunceli'de yıllardır sır perdesi aralanamayan Gülistan Doku soruşturmasında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ’da gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan gözaltı kararında, Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında "hastane kayıtlarının silindiği" iddiaları üzerine dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. Özdemir, polis ekiplerince Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı.