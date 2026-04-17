Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı
Hatay'da polis memuru babasına ait silahla kendini vuran 19 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay’da bir polis memurunun kızı, babasına ait silahla kendi canına kıydı.
GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Olay, Özyörükler Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarında yaşandı. Polis memuru baba ve öğretmen annenin 19 yaşındaki kızları İ.Z. aile tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu. Babasına ait beylik tabancasıyla kendini vuran genç kız, olay yerindeki müdahalenin hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı