Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Hatay’da bir polis memurunun kızı, babasına ait silahla kendi canına kıydı.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, Özyörükler Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarında yaşandı. Polis memuru baba ve öğretmen annenin 19 yaşındaki kızları İ.Z. aile tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu. Babasına ait beylik tabancasıyla kendini vuran genç kız, olay yerindeki müdahalenin hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı