Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında bugün Tunceli Adliyesi’ne getirilen ve ifadeleri alınan firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un annesi Cemile Yücer ile Ferhat Güven tutuklanmaları talebiyle, şüpheli Uğurcan Açıkgöz ise belirlenen ‘yurt dışı yasağı’ şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısının ardından Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven ve Cemile Yücer, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülistan Doku'ya ait SIM kartını kullandığı belirlenen eski polis Gökhan Ertok, ‘delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

NE OLDU?

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada dosya yeniden açıldı. Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de yer aldı.

ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan gözaltı kararında, Sonel hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ERZURUM’A GÖTÜRÜLECEK

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.04.2026 tarihli yazısına istinaden 5271 sayılı CMK'nın 161/6. maddesi uyarınca eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında kişisel suç nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İdari yönden gereğinin taktir ve ifasını temin amacıyla İçisleri Bakanlığı'na müzekkere yazılmıştır. Soruşturma kapsamında; dillendirme süreçlerine dair yapılacak işlemler için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir. Şüpheli Tuncay Sonel, Elazığ ilinde yakalanmış olup Erzurum iline getirilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve belirti, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir” denildi.

ESKİ VALİNİN OĞLU VE KORUMASI GETİRİLDİ, ADLİYENİN ÖNÜ KARIŞTI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliye önünde toplanan vatandaşlar ve Gülistan Doku’nun yakınları, şüphelilere büyük tepki gösterdi. Kalabalık, hep bir ağızdan “katil” sloganları atarken, güvenlik güçleri tansiyonu düşürmekte ve kalabalığı kontrol altına almakta oldukça zorlandı.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ: VALİ BENİ KANDIRIP, KULLANDI

Tutuklanarak dün cezaevine gönderilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok, bugün etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Ertok jandarmadaki ifadesinde, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü.

Ertok, ifadesinde şunları söyledi: “Dosya kapsamında bildiğim her şeyi samimi bir şekilde anlattım. Hukuksuz ve yetkisiz olarak Gülistan DOKU’nun sim kartını kullanarak sosyal medya instagram hesabına eriştiğim için pişmanım. Bu hususta o dönemki Tunceli valisi Tuncay SONEL ve Şükrü EROĞLU isimli şahıslar beni bir nevi soruşturmayı savcılık ile birlikte yapıyormuş gibi, ‘basın çok üstümüze geliyor kızı bulmalıyız’ diye kandırarak siber konusundaki benim teknik kabiliyetimden faydalanarak beni kullandılar, bu hususta bende mağdur edildim. Pişmanım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum”

BAŞHEKİME GÖZALTI

Öte yandan açıklamasının ardından "hastane kayıtlarının silindiği" iddiaları üzerine dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. Özdemir, polis ekiplerince Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı.

