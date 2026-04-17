Fransa'da First Lady'yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı

Paris, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini artırmak için düzenlenen zirveye ev sahipliği yaptı. İtalya Başbakanı Meloni'nin kırmızı takım elbisesi göz kamaştırdı. Macron ve Meloni'nin samimi karşılaması ise dikkat çekti. Liderler, Hürmüz Boğazı için ortak adımlar konusunda görüştü.

Fransa’nın başkenti Paris, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini artırmaya yönelik düzenlenen uluslararası kritik zirveye ev sahipliği yaptı. İngiltere ve Fransa’nın eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı kadar, ev sahibi Emmanuel Macron’un konuk liderleri karşılama anları da dünya basınının markajına girdi.

MELONİ'NİN ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Zirveye katılmak üzere Elysee Sarayı’na gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, diplomatik tercihlerinin ötesinde stiliyle de güne damgasını vurdu. Meloni’nin tercih ettiği iddialı kırmızı takım elbisesi ve bu görünüme eşlik eden uyumlu makyajı, saray bahçesinde adeta görsel bir şölen oluşturdu. İtalyan liderin bu "toplam kırmızı" (total red) tercihi, zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

DİPLOMATİK TEAMÜLLERİ  ZORLAYAN KARŞILAMA 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, mevkidaşı Meloni’yi kapıda karşılama şekli ise sosyal medyada ve magazin basınında "sıra dışı" olarak nitelendirildi.

Macron, Meloni’yi karşılarken alışılmış diplomatik protokollerin aksine oldukça samimi ve sıcak bir tavır sergiledi. İkilinin kucaklaşması ve samimi sohbetleri, diplomatik nezaketin ötesinde şeklinde yorumlanırken, , bazı çevreler bu karşılamayı teamüllere göre "fazla sıcak" buldu.

Görüntülerin Fransa First Lady'si Brigitte Macron'u da oldukça kızdırdığı ülke basınında yer aldı.   

HÜRMÜZ İÇİN ORTAK İRADE 

Karşılamanın ardından liderler, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik önerilen deniz girişimini görüşmek üzere masaya oturdu. Toplantıda, bölgedeki tansiyonu düşürmek ve küresel ticaret yollarını güvence altına almak için atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

Elif Yeşil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

