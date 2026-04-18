Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen panelde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, su şişesinin kapağını tek hamlede açınca salondakileri güldüren bir espriye imza attı. Şişeyi açar açmaz "Bu, Britanya’dan daha iyi" diyen Şara, geçtiğimiz ay Londra’da katıldığı bir oturumda güvenlik kilitli su şişesini açamayıp sunucudan yardım istediği zor anlara gönderme yaptı

Bu yıl 5.’si düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde devam ediyor.

“BU, BRİTANYA’DAN DAHA İYİ”

Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, açıklamaları kadar yaptığı espriyle de dikkat çekti. Konuşması sırasında su şişesini açmaya çalışan Şara, kapağı rahatça açınca salona dönerek esprili bir şekilde, “Bu, Britanya’dan daha iyi” dedi. Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.

GEÇMİŞTE ZOR ANLAR YAŞAMIŞTI

Şara’nın bu esprisi, geçtiğimiz ay İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşadığı bir anıyı akıllara getirdi. Chatham House’ta katıldığı oturumda güvenlik kilidi bulunan bir su şişesini açmakta zorlanan Şara, o anlarda sunucudan yardım almak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

