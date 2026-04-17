Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından Telegram’da bombalama tehdidinde bulunan ve gözaltın alınan lise öğrencisi tutuklandı. Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I.'nin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

SALDIRI SONRASI BOMBA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin Telegram üzerinden Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin bomba fotoğrafları paylaştığı ve bombalama yapacağına dair mesajlar yazdığı tespit edildi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçildi.

EVİNDE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Burak Doğan'ın haberine göre; gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Yavuz YILMAZ:

olm gidin 31 çekin rahatlayın la. Nedir bu işler yahu

Düşünür:

Agaaape adaletınınn egıtımmm mufredaatının uygulamalarınınn yasalarının yansımaları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

