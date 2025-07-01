BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!
1 Temmuz 2025 Salı günü Bursa'da deprem mi oldu? Bursa ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…
1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Bursa'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA
Bursa'nın Gemlik ilçesi bugün arka arkaya meydana gelen iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre ilk deprem saat 11.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.
İlk depremin ardından saat 12.58'de Marmara Denizi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, bu deprem daha geniş bir alanda etkili oldu ve kısa süreli paniğe yol açtı.
Yetkililerden yapılan açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmediği belirtildi. AFAD ekipleri sahada incelemelerini sürdürürken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.