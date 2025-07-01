BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Bursa'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Bursa'nın Gemlik ilçesi bugün arka arkaya meydana gelen iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre ilk deprem saat 11.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

Bursa'da deprem mi oldu AFAD

İlk depremin ardından saat 12.58'de Marmara Denizi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, bu deprem daha geniş bir alanda etkili oldu ve kısa süreli paniğe yol açtı.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmediği belirtildi. AFAD ekipleri sahada incelemelerini sürdürürken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler