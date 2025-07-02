BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? 2 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? 2 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!
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2 Temmuz 2025 Çarşamba günü deprem mi oldu? Bursa ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Bursa'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? 2 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Bursa'da 2 Temmuz 2025 tarihinde peş peşe depremler yaşandı. Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntılar, çevre ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, ilk deprem saat 05:32'de Gemlik ilçesinde 1.5 büyüklüğünde kaydedildi. Yaklaşık 6.91 km derinlikte gerçekleşen bu sarsıntı, yerel halk arasında tedirginlik yarattı.

Birkaç dakika sonra, 05:42'de aynı bölgede 1.9 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 7.02 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? 2 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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