Borsa nasıl oynanır? 10 maddede borsadan nasıl para kazanılır, nasıl girilir?

Borsalar son dönemde popülerlik kazanmaya başladı. Ancak birçok insan parasını katlamayı, doğru yatırım yapmayı kısacası borsayla nasıl oynanacağını bilmiyor. Borsa fiyatları günlük olarak değişmekte. Borsa İstanbul en popüler olanlardan birisi. Peki, Borsa nasıl oynanır? Borsa nedir, nasıl girilir? 10 maddede borsadan nasıl para kazanılır?

Borsa veya sermaye piyasasının değişimi, alınıp satılabilir menkul kıymetler, emtialar, döviz, vadeli işlemler, ve opsiyon sözleşmelerinin halka açık satıldığı veya satın alındığı organize bir piyasadır. İşte borsada bilmeniz gerekenler... Borsa nedir, nasıl girilir, nasıl oynanır?10 maddede borsadan nasıl para kazanılır?

BORSA NASIL OYNANIR?

Borsa nasıl oynanır sorusunun yanıt olarak resmi bir yatırımcı olmak gerektiği şeklinde verilebilir. Borsada oynayabilmek, yatırım yapabilmek için ilk olarak borsada hesabınızı açmalısınız .

Borsa oynamanın temeli, düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satarak kazanç elde etmektir. Bu amaca yönelik olarak borsada fiyat değişimlerini takip edersiniz ve gördüğünüz hareketler ekseninde alış ya da satış kararı verirsiniz.

Borsada işlem gören araçları iyice tanırsanız fiyatlarında oluşabilecek değişimleri önceden tahmin edebilirsiniz.

Örnek olarak, X şirketinin hissesi yükselecek ve siz bunu tahmin ettiniz. Bunun üzerine belli bir fiyat aralığından o hisseyi alış emri verirsiniz. Bu emir, sizinle ya da aracı kurum üzerinden borsaya iletilir ve bildirdiğiniz fiyat aralığından satın alınır. Sonrasında fiyat yükselince hisseyi satarak kar elde edersiniz.

Türkiye'de bütün borsa işlemlerini yapan ve yöneten kurum Borsa İstanbul A.Ş'dir. Sermaye Piyasası Kurulu ise borsadaki işlemleri kanun ve yönetmeliklere göre kontrol eden kurumdur. Borsa'da kendi kendinize işlem yapabileceğiniz gibi, bankalar ve yatırım kurumlarına da yetki verebilirsiniz. Ancak bu kurumların güvenilirliklerini, koşullarını ve komisyon ücretlerini titizlikle incelemeniz gerektiğini hatırlatalım.

BORSA

BORSAYA NASIL BAŞLANIR?

Borsaya ilk olarak hesap açmakla başlanır. Hesap açtıktan sonra bir süre piyasa hareketlerini izleyerek hangi hisseye yatırım yapılacağına karar vermek gerekir.Borsada para kazanabilmek için öncelikle deneyim sahibi olmak şarttır. Bir yatırım hedefine sahip olmak, kendi stratejinizi belirlemek çok önemlidir. Piyasayı iyi analiz etmeniz halinde borsada para kazanabilirsiniz.

BORSAYA NASIL GİRİLİR?

1- Borsaya girmeden önce, borsa hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Bunun için daha önce borsada oynamış kişilerin tecrübesinden faydalanılabilir.

2- Hangi borsaya girileceği ve hangi sözleşmelere ya da ürünlere yatırım yapılacağına karar verilmelidir.

3- İnternette ücretsiz olarak indirilebilen birçok borsa oyunu bulunuyor. Akıllı telefonlarla uyumlu olan borsa uygulamaları indirip bu alanda deneyim kazanmak da mümkün.

4- Günümüzde borsa aracılık hizmeti veren birçok şirket bulunmaktadır. Bu şirketler arasından en ucuz ve güvenilir olan bir tanesi seçilmelidir. Piyasada ''legal'' olmayan birçok aracı firma bulunuyor. Bu şirketler çok daha uygun fiyata aracılık hizmeti verse de yasal olmadıkları için tercih edilmemelidir.

5- Borsaya girmek için atılması gereken bir sonraki adım yatırım hesabı açmaktır.

6- Yatırım hesabı açtıktan sonra hangi ürüne ya da hisseye yatırım yapılacağına karar verilmelidir.

BORSA

BORSADA NASIL YATIRIM YAPILIR?

*Borsada yatırım yapmak için öncelikle SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu lisansına sahip bir aracı kuruluş ya da bankada bir yatırım hesabı açtırmanız gerekir.

*Yatırım hesabı açmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'na ait resmî web sitesine girmeniz ve SPK lisansına sahip yetkili aracı kurumların güncel listesine bakmanız gerekir. Bu liste, borsada işlem yapmaya yetkili aracı kurumları ve bankaları gösterir.

*Aracı kurumların hizmet politikaları, aracılık hizmeti koşulları, uyguladıkları işlem ücretleri, komisyon yüzdeleri ve diğer masraf ve kesintileri incelemeniz gerekir. Diğer aracı kurumlarla karşılaştırma yapıp, sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz.

*Borsada yapacağınız tüm işlemleri, yatırım hesabınızı açacağınız aracı kurum aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

*Borsa ile tüm bağınızın bu aracı kurum ile sağlanacağını düşünürsek kurum seçme işini dikkatlice, titizlikle ve emin olarak yapmanız çok önemli. Seçtiğiniz aracı kurumun size en yakın şubesine giderek yüz yüze de görüşebilir, aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz soruların yanıtlarını birebir alabilirsiniz.

*Aracı kuruma karar verdikten sonra aracılık hizmetleri sözleşmesini ve istenilen birtakım form türevi belgeleri okuyup imzaladıktan sonra şahsen teslim etmelisiniz.

*Teslim ettikten sonra artık yatırım hesabınız aktif hale gelecektir. Oraya para transferi yaptıktan sonra borsanın büyülü dünyasına giriş yapabilirsiniz. Hesabınıza çok yüklü bir para koymanız gerekmez.

*Önemli olan neyi alıp neyi sattığınız; bundan nasıl bir gelir elde edeceğiniz ya da ne kadar zarar edeceğiniz. Yani borsa için minimum şu kadar maksimum şu kadar gibi bir ortalama fiyat vermek doğru olmayabilir. Bunun ile ilgili bilgiyi aracı kurumunuz yapacaktır zaten.

*Hisse senedi aldığınız şirkete dair bir bilginiz yoksa, ne yaptığını bilmiyorsanız ve nasıl para kazandığına dair bir fikriniz yoksa o şirketin hisse senetlerinden uzak durmanız önerilir. Çünkü muhtemelen bir sıkıntı olacaktır ya doğacaktır.

BORSA

10 MADDEDE BORSADA NASIL PARA KAZANILIR?

*Borsadan para kazanmanın en temel mantığı; düşükten alıp yüksekten satmaktır. Elbette bunun için fiyatların ne zaman düşüp ne zaman yükseldiklerini bilmeniz gerekiyor.

*Eğer yatırım araçlarını iyi tanırsanız fiyatlarının neye göre hareket ettiğini anlarsınız. Yaşanan hangi olaydan düştüklerini veya yükseldiklerini öğrendiğiniz zaman işiniz kolaylaşacaktır.

*Aynı zamanda para kazanmak için dikkat etmeniz gerekenler vardır. Bunların başında bilgi ve deneyim seviyeniz gelmektedir. Ne kadar donanımlıysanız o kadar iyi sonuçlar elde edersiniz.

*Bir diğer önemli nokta ise kendi stratejilerinizle ilerlemenizdir. Borsada bir başkasının dediklerine göre hareket etmemelisiniz. Tamamen kendiniz için bir yol çizmelisiniz. Bu yolda istikrarlı ve sabırlı bir şekilde ilerlemelisiniz.

*Son olarak borsada riskler yokmuş gibi davranmayın. Bunların varlığına inanın ve nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin. Paranın söz konusu olduğu her ortamda risk vardır. Borsada da paranızı bir anda kaybedebilirsiniz. Böyle olmasını istemiyorsanız onları bilin. Gerekli önlemleri alarak hareket edin.

BORSA

BORSA RİSKLİ BİR YATIRIM ARACI MIDIR?

Aslında pek çoğumuzun aklında şu soru var; borsada para kaybeder miyim? Bunun için kendi stratejinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Kendi finansal durumunuzu iyi analiz etmeli ve çok büyük paraları riske etmemelisiniz. Borsa, riskli yatırım araçlarındandır ne yazık ki. Kimi zaman çok kazanırken, kimi zaman zarar edebilirsiniz. Örneğin hisse fiyatları düşünce satın almak kar etmek için ideal bir yol olarak görülse de her düşen hisse senedinin tekrar ve kesin yükseleceği anlamına gelmez bu durum. Aynı şekilde fiyatı düşen bir hisse senedini de hemen elden çıkarmak doğru bir fikir olmayabilir. Çünkü bu işler hisse fiyatında olacak muhtemel bir dalgalanma sonrası yine değişiklik gösterebilir. Bu nedenle stratejinizi iyi belirlemeniz ve öngörülerinizin sağlam kaynaklarca desteklenmesi önemlidir.

BORSADA NEYE DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR?

Borsada işlem yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Her işin bir inceliği olduğu gibi doğal olarak borsada işlem yapmanın da inceliği vardır. İşte bu noktaları kısaca sizlerle paylaşmak gerekirse;

*Mutlaka bildiğiniz yatırım aracına yatırım yapın.

*Borç, kredi gibi geri ödenmesi gereken parayla borsaya girmeyin. Borsaya yatırdığınız parayı unutun ve elde edeceğiniz gelire göre hareket etmeyin.

*Size birisi "A hissesi kazandıracak" diyorsa, o hisseden uzak durun.

*Kendi yatırım stratejilerinizle işlemlerinizi yapın ve başkalarınızın kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin.

*Fiyat grafiklerinin tep ve dip noktalarından alım – satım yapmayın.

*Beklediğiniz hedefe ulaştığınız zaman "biraz daha beklesem daha çok kazanırım, biraz daha düşünce alırım" demeyin.

*Aceleci, sabırsız ve organize olamayan bir yatırımcı olmayın. Sabırlı olun, bir fırsatla karşılaştığınızı düşündüğünüz zaman acele etmeyin ve iyice araştırın.

*Çoğunluğun gittiği yoldan gitmeyin. Herkes satıyor veya alıyor diye sizde almayın, satmayın.

*Sürekli araştırın, gözlemleyin, analiz edin ve OKUYUN!

BORSA

ÖNEMLİ BORSALAR

Uluslararası öneme sahip borsa merkezleri:

New York Menkul Kıymetler Borsası

Londra Menkul Kıymetler Borsası

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası

Frankfurt Kıymetli Kâğıt Borsası

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası

Toronto Menkul Kıymetler Borsası

İsviçre Borsası

Amsterdam/ Paris/ Lizbon/ Brüksel Borsası (Euronext)

Piyasa sermayeciliği ve ticaret ödenekleri uyarınca CEE bölgesi için (Consortium for Energy Efficiency - Enerji Verimliliği Konsorsiyumu) en önemli ticaret birliği CEE Menkul Kıymetler Borsası Grubudur (CEE Stock Exchange Group). Polonya'daki Varşova Borsası önemli bir merkez olarak görülmektedir.

Dünya genelindeki borsalar günlük yaklaşık 2 milyar dolar ticaret hacmiyle dünya ticaretinin belirleyici bir etmenidir.

New York Menkul Kıymetler Borsası

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) dünyanın en büyük kıymetli kâğıt borsasıdır ve NYSE Euronext Grubu'na aittir. NYSE, ABD'de New York'ta yerleşik olduğu sokağın adı olan "Wall Street" ismiyle de bilinmektedir. NYSE'deki işlem saatleri iş günlerinde yerel saatle 09.00'dan 16.00'ya kadardır (GMT:16.30-23.00).

Londra Borsası

Büyük Britanya'nın başkenti Londra'da kurulu olan Londra Borsası (LSE) Avrupa'nın en eski ve en büyük borsalarından birisidir. LES bir hisse şirketidir ve üç kısma ayrılmıştır: Ana Pazar (Main Market), Alternatif Yatırım Pazarı (Alternative Investment Market AIM) ve EDX London. LSE'nin vekâletinde FTSE Group hisse göstergelerini oluşturmuştur, bunların en çok bilineni FTSE 100'dür.