Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in aşkı çok konuşulmuştu! Bakın ne paylaştılar

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde birlikte rol alan Zeynep Atılgan ile Ali Öner’in arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Bir süredir aşk yaşayan çift, zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da birlikteliklerini gözler önüne seriyor.

Haziran ayında çıktıkları tatilde ilk kez birlikte görüntülenen Atılgan ve Öner, daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla da birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

Zeynep Atılgan, sevgilisi Ali Öner'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı romantik bir story ile kutladı. Birlikte çekildikleri fotoğraflardan oluşan kolajı paylaşan Atılgan, “İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum” notunu düştü.

Ali Öner ise sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Öner, Atılgan'a “İyi ki sen sevgilim, seni çok seviyorum” sözleriyle karşılık verdi. Çiftin karşılıklı aşk mesajları dikkat çekti.

Öte yandan Ali Öner, Ağustos 2025'te Livanur Aydın ile nişanlanmış ancak çift kısa süre sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Öner ile rol arkadaşı Zeynep Atılgan'ın birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Öner, daha sonra yaptığı açıklamayla Atılgan ile ilişkisini doğrulamış ve birlikteliklerinin önceki ilişkisinin sona ermesinin ardından başladığını belirtmişti.

Kaynak: Haberler.com