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Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı Haber Videosunu İzle
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
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Sivas’ta Suşehri ile Zara arasındaki Geminbeli mevkisinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrilerek uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

  • Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli mevkisinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
  • Kazada 58 SG 604 plakalı minibüsü kullanan Hayati Aras'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
  • Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sivas'ta kontrolden çıkan bir yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli mevkisinde (Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisi) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Metrelerce sürüklenen ve uçuruma yuvarlanan araç hurdaya dönerken, içindeki yolcular etrafa savruldu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sarp arazide zorlu bir kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahale ve incelemelerde acı tablo ortaya çıktı. Kazada maalesef 4 kişi hayatını kaybederken, araçtan çıkarılan 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan inci:

büyük buluşma bilsem nerede saat kaçta tabutumun tahtası bilsem hangi agaçta...

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