Baş ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli baş ağrısına iyi gelen şeyler - Evde

Baş ağrısı,birçok insanın günlük olarak uğraştığı yaygın bir durumdur. Gerilim tipi en yaygın olan çeşitli baş ağrıları vardır. Küme baş ağrıları ağrılıdır ve gruplarda veya "kümelerde" görülürken, migrenler orta ila şiddetli bir baş ağrısı tipidir. Peki, Baş ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli baş ağrısına iyi gelen şeyler - Evde

Gün içerisinde yaşanan stres veya herhangi bir neden kişilerde baş ağrısına neden olabilmektedir. Bu problemle karşı karşıya kalan kişilerin ilk başvurduğu yol ise internet üzerinden uygulanabilecek yöntemleri araştırmak. Sizler için hazırladığımız bu haberimizde "baş ağrısını ne geçirir?" sorusunun yanıtına ve konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz… Peki, Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Biraz çay, kahve veya içinde biraz kafein olan bir şey için. Ağrı başladıktan sonra yeterince erken alırsanız, baş ağrınızı hafifletebilir. Ayrıca asetaminofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesicilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir. Çok fazla içmeyin çünkü kafein yoksunluğu kendi baş ağrısına neden olabilir.

BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Kafein

Hidrat

Sıcak veya soğuk kompres

Yoga

Hindistan cevizi ve maden suyu

Kendinden masaj

Akupunktur

Biofeedback

Egzersiz yapmak

Meditasyon veya dinlenme

BAŞ AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

beyin tümörü

adetliyken baş ağrısı

kan pıhtıları

beynin içinde veya çevresinde kanama

"Beyin donması" veya dondurma baş ağrıları

karbonmonoksit zehirlenmesi

sarsıntı

kurutma

glakom

geceleri diş taşlama

grip

ribaund baş ağrıları olarak bilinen aşırı ağrı kesici ilaç

Panik ataklar

inme

BAŞ AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Birçok kişi internet üzerinden baş ağrısı için hangi bölüme gidilir? Sorusuna yanıt arıyor. Yaptığımız araştırma sonucunda baş ağrısı şikayeti olan kişilerin Nöroloji kliniğine başvurarak uzman bir doktora muayene olması gerekmektedir.

Baş ağrıları nasıl sınıflandırılır?

2018 yılında Uluslararası Baş Ağrısı Derneği baş ağrısı için son sınıflandırma sistemini yayınladı. Baş ağrısının özellikleri, ağrının nedenini belirleme ve tedavi seçiminde en önemli veridir. Bu nedenle hastalar, baş ağrısının karakteri ve sıklığını, eşlik eden belirtileri iyi tanımlamalıdır. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği'nin ağrının kaynağına bağlı olarak belirlediği üç ana baş ağrısı kategorisi şunlardır:

•Birincil baş ağrıları

•İkincil baş ağrıları

•Kraniyal nevraljiler, yüz ağrıları ve diğer baş ağrıları

Birincil baş ağrıları nelerdir?

Birincil baş ağrıları arasında en sık görülenler migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrılarıdır.

Gerilim tipi baş ağrısı

Gerilim tipi baş ağrıları, en sık görülen birincil baş ağrısı türüdür. Gerilim tipi baş ağrıları kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her 20 kişiden 1'inde günlük gerilim tipi baş ağrısı görülür. Gerilim tipi baş ağrısı "episodik" ve "kronik" olarak adlandırılan iki gruba ayrılabilir. Episodik ağrılar, 30 dakika-7gün süren, baskılayıcı ve sıkıştırıcı karakterde ve başın her iki yanını tutan ağrılardır. Ağrı, alına ve enseye yayılabilir ve şiddetli değildir. Gerilim tipi baş ağrıları fiziksel aktivite ile şiddetlenmeyen ve bulantı yapmayan ağrılardır. Gerilim tipi baş ağrısı olan kişide ışık ve sesten birine karşı nadir de olsa hassasiyet olabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrılarında ise, hasta ayda en az 15 kez ve yılda en az 6 ay ağrı çeker.

Gerilim tipi baş ağrılarının başlıca belirtileri arasında şunlar yer alır:

Başı çevreleyen adalelerin kasılmasına bağlıdır ve sıklıkla başın tümünde ağrı hissedilir.

Ağrı ağırlık, basınç hissi, sıkıştırma tarzındadır.

Gerilim tipi baş ağrıları 5-10 dakika kadar sürebileceği gibi günlerce aralıksız da devam edebilir.

Bulantı, kusma, ışık ve sesten rahatsız olma oldukça nadirdir.

Ağrılar genellikle günün ilerleyen saatlerinde öğleden sonra başlar ve uykuya dalmada güçlük yaratabilir.

Psikolojik stres, endişe, depresyon, kas zorlanması (uzun süre araba kullanmak, kötü oturuş pozisyonunda çalışmak) gibi değişik faktörler gerilim tipi baş ağrısını ortaya çıkarabilir. Baş ağrısını gidermek amacıyla aşırı ilaç kullanımı da gerilim tipi baş ağrısını artıran faktörler içinde sayılabilir.

Migren tipi baş ağrıları

Migren tipi baş ağrıları ikinci en sık görülen birincil baş ağrısı türüdür. Migrenin yol açtığı baş ağrıları yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkiler. Ergenlik çağından önce erkek ve kız çocukları migrenin yol açtığı baş ağrılarından eşit derecede etkilenir; ancak ergenlik dönemi sonrası migrenin yol açtığı baş ağrılarından kadınlar, erkeklerden daha fazla etkilenir.Türkiye'de 15-55 yaş grubu arasındaki kişilerde migren görülme sıklığı kadınlarda yüzde 21.8 erkeklerde ise yüzde 10.9'dur. Genellikle pek çok migren hastasının ailesinde başka bir migren hastası daha bulunur. Migreni tetikleyen faktörler arasında yer alan bazı yiyecek ve içecekler; eski peynir, çerez, çikolata, yoğurt, soğan, incir, karaciğer, kafeinli yiyecek ve içecekler, tütsülenmiş ya da salamura balık/et olarak sıralanabilir. Yaşam tarzı değişikliklerinden de çok fazla ya da az uyumak, aç kalmak, fiziksel veya zihinsel yorgunluk, vardiya çalışması gibi faktörler önemli rol oynar. Bununla birlikte adet dönemi, hava/ mevsim/ basınç değişiklikleri, titreşen/ parlak/ fluoresan ışıklar, parlak gün ışığı, kokular (parfüm, kimyasal maddeler, sigara) ve stres de baş ağrısı üzerinde etkili faktörlerdir.

Migren tipi baş ağrısının özellikleri şu şekildedir:

Ataklar halinde gelir (Ataklar arasında baş ağrısı yoktur)

Tedavi edilmezse baş ağrısı 4- 72 saat arası sürebilir

Baş ağrısı çoğunlukla tek taraflıdır

Migrenin yol açtığı baş ağrısı zonklayıcı karakterdedir ve şiddetli şekilde hissedilir

Baş ağrısına ayrıca bulantı ve/veya kusma da eşlik edebilir

Işığa ve sese duyarlılık vardır

Herhangi bir fiziksel aktiviteyle baş ağrısı daha da şiddetlenebilir

Ağrı başlamadan önce 'yanıp-sönen ışıklar, zig-zag çizgiler gibi görsel belirtiler görülebilir.

Küme tipi baş ağrıları

Küme tipi baş ağrıları nadir görülen birincil baş ağrısı türüdür. Küme tipi baş ağrıları daha çok 20'li yaşların sonundaki erkekleri etkiler; ancak kadınlar ve çocuklar da bu tür baş ağrısından muzdarip olabilir.

Küme tipi baş ağrısının özellikleri şu şekildedir:

Erkeklerde kadınlara nazaran daha sık görülür.

Göz etrafında; zonklayıcı, şiddetli, 15 dakika-3 saat arasında sürebilen, gün içinde defalarca tekrarlayabilen, o taraf gözde kızarıklık, yaşarma, o göz bebeğinde küçülme ve göz kapağında düşüklük, burunda tıkanıklık ve burun akmasına neden olabilen bir ağrıdır.

Küme tipi baş ağrıları yılın belirli zamanlarında devam edebilir.

İkincil baş ağrıları nedir?

İkincil bir baş ağrısı, başın ağrıya duyarlı yapılarını aktive edebilen bir hastalığın semptomudur. İkincil baş ağrıları yapısal veya bulaşıcı bir soruna bağlı olarak oluşur. İkincil baş ağrılarına yol açabilen etkenler enfekte dişlerden ya da sinüslerden kaynaklanan ağrıdan,beyin kanaması, ensefalit veya menenjit gibi hayatı tehdit eden durumlara kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Bunlara ek olarak travmatik baş ağrıları, beyin sarsıntısı sonrası baş ağrıları, madde bağımlılığı ve baş ağrılarını tedavi etmek için kullanılan ilaçların aşırı kullanımı (ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı) ile ilişkili baş ağrıları, aşırı alkol tüketimini nedeniyle oluşan baş ağrıları da ikincil baş ağrıları arasında yer alır.

Baş ağrısına yol açabilen ikincil nedenlerden bazıları şunlardır:

İlaçların yol açtığı baş ağrıları: Birçok ilacın yan etkileri arasında baş ağrıları vardır. Paradoksal olarak görünse de, baş ağrılarını tedavi etmek için kullanılan birçok ilacın aşırı kullanımı baş ağrılarına neden olabilir. Özellikle migren hastaları, daha fazla ilaç kullanımına yol açan ve daha fazla ağrıyı tetikleyen kısır bir ağrı döngüsüne açıktır.

Beyin tümörü veya beyin anevrizması: Beyin tümörü veya beyin anevrizmasının varlığı (beyin kanaması) baş ağrısına neden olabilir. Beyin tümöründe; baş ağrısı, görmede yaşanan sorunlar, kişilik değişiklikleri, kulakta çınlama gibi çok farklı belirtiler görülebilir. Bu belirtiler varsa, her zaman beyin tümörü olmasa da vakit kaybetmeden doktora başvurmak hayati önem taşımaktadır.

Spinal baş ağrıları: Beyin omurilik sıvısının düşük basıncı veya hacminin neden olduğu ağrılardır. Spontan olabileceği gibi tanı ya da tedavi amaçlı lomber ponksiyon veya spinal anestezi sonucu oluşabilir.

Sinüs kaynaklı baş ağrıları: Akut sinüzit alın, burun ve göz çevresinde, yanaklarda veya üst dişlerde ağrıya neden olur. Öne eğilmek ağrıyı artırır. Yoğun burun akıntısı, tıkanıklık ve ateş belirtileri çoğu zaman sinüslere işaret eder. Akut enfeksiyon düzeldiğinde baş ağrısı şikayeti de kaybolur; ancak unutulmamalıdır ki sinüzit, kronik veya tekrarlayan baş ağrılarının yaygın bir nedeni değildir.

Travma sonrası baş ağrısı: Bazen bir kişi kafa travmasından sonra düşme, araba kazası veya kayak kazası gibi bir olay sırasında devam eden baş ağrısı yaşayabilir.

Yüksek tansiyondan kaynaklanan baş ağrısı: Kontrol altına alınamayan yüksek tansiyonu olan hastalarda bazen alında bazen de ensede ağrı hissedilebilir. Yüksek tansiyonda baş ağrısı ve burun kanaması birlikte görülebilir. Burun kanaması beyin kanamasını önlemek için burundaki kılcal damarların kanaması ile damar içi basıncın düşürülmesi anlamına gelir. Vücudun geliştirdiği koruyucu bir mekanizmadır.

Göz tansiyonu: İkinci tür göz tansiyonu kapalı açılı glokomda hasta şiddetli baş ağrısına sebep olan göz tansiyonu krizleriyle karşılaşır ve ağrı genelde akşam saatlerinde başlar. Bununla birlikte, bulanık görme ve mide bulantısı olabilir.

Hormonların neden olduğu baş ağrıları: Kadınlar genellikle hormonal dalgalanmalara bağlı baş ağrıları yaşar. Adet, doğum kontrol hapları ve hamilelik, östrojen seviyesini etkiler ve bu durum da baş ağrısına neden olabilir. Özellikle adet döngüsü ile ilişkili bu baş ağrıları aynı zamanda adet migreni olarak da bilinir. Bunlar, adet öncesi, sırası veya sonrasında veya yumurtlama sırasında ortaya çıkabilir.

Tüm bunlarla birlikte ikincil baş ağrılarının olası nedenleri arasında; Arteriyel yırtıklar (karotis veya vertebral diseksiyonlar), beyindeki kan pıhtısı (venöz tromboz), beyin anevrizması, karbonmonoksit zehirlenmesi, Covid-19, dehidrasyon, dev hücreli arterit, kafa içi hematom, menenjit, panik atak ve panik bozukluk, psödotümör serebri, toksoplazmoz, , inme de bulunur.

Kraniyal nevraljiler, yüz ağrısı ve diğer baş ağrıları

Nevralji, sinir ağrısı anlamına gelir. Kraniyal nevralji, beyinden gelen, kasları kontrol eden ve baş ve boyuna duyusal sinyaller (ağrı gibi) taşıyan 12 kraniyal sinirden birinin iltihaplanmasını tanımlar. En yaygın olarak bilinen örnek, yüzü besleyen ve tahriş veya iltihaplandığında yoğun yüz ağrısına neden olabilen kraniyal 5. siniri (trigeminal sinir) etkileyen trigeminal nevraljidir.

Nevraljik tipi baş ağrısının başlıca belirtileri şu şekildedir:

•Aniden ve şiddetli şekilde beliren bıçak saplanır tarzda baş ağrısı

•Baş ağrısı saniyeler sürer

Baş ağrıları nasıl teşhis edilir?

Herhangi bir baş ağrısının teşhisini koymanın anahtarı öncelikle hastanın tıbbi öyküsüdür. Hekim, teşhis için baş ağrısı şikayetiyle kendisine başvuran hastaya birtakım sorular soracaktır. Bu sorularla hekim baş ağrısının şiddetini, süresini ve bununla ilişkili çeşitli semptomları tanımlamak isteyecektir.

Baş ağrısı değerlendirmesi sırasında doktor hastalara şu soruları yöneltebilir:

•Baş ağrılarınız ne sıklıkla oluyor?

•Baş ağrıları ne kadar sürüyor?

•Baş ağrıları ne kadar şiddetli?

•Stres seviyeniz nedir?

•Uyku alışkanlığınız nasıl?

•Ne zamandır baş ağrınız devam ediyor?

•Ailenizde başka baş ağrısı şikayeti olanlar var mı?

•Günde ortalama ne kadar çay-kahve tüketiyorsunuz?

•Baş ağrısıyla eş zamanlı başka şikayetleriniz de var mı? (Halsizlik, mide bulantısı , ışığa veya gürültüye aşırı duyarlılık, iştah azalması, tutum veya davranışta değişiklikler vb.).

•Fiziksel aktivite sırasında baş ağrısı meydana geliyor mu?

•Baş ağrınız zonklama şeklinde mi yoksa keskin mi?

•Baş ağrınız günün hangi saatinde oluyor?

•Son zamanlarda davranışlarınızda veya kişiliğinizde değişiklikler oldu mu?

•Baş ağrısının tam olarak yeri neresi? Başın hangi bölümü ağrıyor?

Baş ağrısı teşhisi hastanın öyküsüne ve detaylı muayeneye göre konulur. Doktor, baş ağrısına neden olabilecek bir hastalığın belirti ve semptomlarını arayacaktır. Bu belirti ve semptomlar şunları içerebilir:

•Yüksel ateş

•Enfeksiyon

•Yüksek tansiyon

•Kas zayıflığı, uyuşma veya karıncalanma

•Aşırı yorgunluk, sürekli uyumak isteme

•Bilinç kaybı

•Denge sorunları, düşme

•Görme sorunları (bulanık görme, çift görme, kör noktalar)

•Zihinsel karışıklık veya kişilik değişiklikleri, uygunsuz davranışlar, konuşma güçlükleri

•Baş dönmesi

•Bulantı kusma

Doktor ciddi baş ağrılarının gelişmesinde merkezi sinir sistemi bozukluğundan şüphelenilebilir. Merkezi sinir sistemi bozukluğu şunları içerir:

•Tümör

•Apse

•Beyin kanaması

•Bakteriyel veya viral menenjit (beyni ve omuriliği kaplayan zarın enfeksiyonu veya iltihabı)

•Psödotümör serebri (kafa içi basınç artışı)

•Hidrosefali (beyinde anormal sıvı birikmesi)

•Ensefalit (beyin iltihabı)

•Kan pıhtıları

•Kafa travması

•Sinüs tıkanıklığı veya hastalığı

•Malformasyon (Arnold-Chiari gibi)

•Yaralanmalar

•Lyme hastalığı gibi enfeksiyonlar

•Anevrizma

Doktor baş ağrısına neyin yol açtığının saptanması için ihtiyaç duyması halinde BT veya MR isteyebilir. Şüphelenilen diğer nedenlere göre laboratuvar incelemeleri de tanı için gerekli görülebilir.

Sonuç olarak doktor baş ağrısı öyküsü, fiziksel muayene ve nörolojik muayene sonuçlarını değerlendirdikten sonra baş ağrısına neyin yol açtığını, ciddi bir sorun olup olmadığını, ek testlere ihtiyacı olup olmadığını belirler.

Baş ağrıları nasıl tedavi edilir?

Baş ağrılarını tedavi etmenin en önemli yönlerinden biri, baş ağrılarına neden olan tetikleyicileri tespit etmektir.

Baş ağrısına yol açan faktörlerin öğrenilmesinin ardından doktor baş ağrısını giderici tedaviye başlar. Örneğin, stres, gerginlik, yüksek kaygı neticesinde baş ağrısı şikayeti yaşayanlar psikolojik yardım alabilirler. Nitekim stres seviyesini düşürerek stres kaynaklı baş ağrılarından kurtulabilirler. Danışmanlık ve stres yönetimi teknikleri bu tetikleyiciyle daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Stres seviyenizi düşürerek stres kaynaklı baş ağrılarından kurtulabilirsiniz.

Her baş ağrısı ilaç gerektirmez. Baş ağrısının giderilmesi için çeşitli tedaviler seçenekleri mevcuttur. Baş ağrısının sıklığınıza ve nedeninize bağlı olarak tedavi seçenekleri şunları içerir:

Stres yönetimi

Stres yönetimi stresli durumlarla başa çıkmanın yollarını öğretir. Gevşeme teknikleri stresi yönetmede yardımcı olur. Gerginliği azaltmak için derin nefes alma, kas gevşetme, zihinsel imgeler ve müzik kullanılabilir.

İlaçlar

Ara sıra ortaya çıkan gerilim tipi baş ağrıları genellikle reçetesiz satılan ağrı kesicilere iyi yanıt verir; ancak bu ilaçları çok sık kullanmanın uzun süreli günlük baş ağrısına neden olabileceğini unutulmamalıdır. Sık veya şiddetli yaşanan baş ağrıları için, reçeteli baş ağrısı ilaçları da önerebilir. Gerilim tipi baş ağrısı olan pek çok hasta aspirin ve parasetamol gibi ilaçlarla ağrılarını geçirirler. Bu ağrı kesicilerin düzensiz kullanımı, gerilim tipi baş ağrısını episodik tipten kronik tipe geçirebilir. Basit ağrı kesiciler ile geçmeyen ağrılar için daha kuvvetli ağrı kesici ilaçlar verilebilir. Triptanlar ve diğer ilaç türleri de migren atağını durdurabilir.Yüksek tansiyon, nöbetler ve depresyon ilaçları da baş ağrısına yol açan migreni önleyebilir. Doktorunuz baş ağrısı sıklığını azaltmak için bu ilaçlardan birinin denenmesini tavsiye edebilir.

Bu tedavi yöntemleri haricinde baş ağrılarının önlenmesi için uygulanan çeşitli alternatif tedavi yöntemleri de mevcuttur. Baş ağrısı için alternatif tedavi yöntemlerinden bazıları; migren kaynaklı baş ağrıları için akupunktur, biyo-geribildirim, kronik baş ağrıları için doku masajı, magnezyum, riboflavin ve botoks Tedavisidir.

Biyo-geribildirim nedir?

Bio-feedback, vücutta gerginliğin ne zaman oluştuğunun anlaşılmasını öğretir. Yani biyo-geribildirimle vücudun stresli durumlara nasıl tepki verdiği ve onu yatıştırmanın yollarını öğrenilir. Biyo-geribildirim ile ciddi tedavi başarısı sağlandığı saptanmıştır.Biyolojik geri bildirim sırasında sensörler vücuda bağlanır. Baş ağrısına karşı kişinin istemsiz fiziksel tepkileri izlenir. İzlenen fiziksel tepkilere şunlar dahildir:

•Solunum hızı

•Nabız

•Kalp atış hızı

•Sıcaklık

•Kas gerginliği

•Beyin aktivitesi

Baş ağrısı nasıl önlenir? Baş ağrısından korunmak için neler yapılmalıdır?

Baş ağrısını önlemeye veya ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek faktörler şu şekilde sıralanabilir:

•Mümkün olduğunca stres faktörlerinden kaçınılmalıdır.

•Kişinin sıklıkla depresif bir duygu durumunda olması, uzman yardımı alarak baş ağrısının etkin bir şekilde tedavi edilmesi için önemlidir.

•Yatak odasının serin, karanlık ve sessiz olmasına özen gösterilmelidir.

•Uyku düzeni sabit olmalıdır. Hafta içi çok az, hafta sonu ise çok fazla uyumak sakıncalıdır. Normalde ihtiyaç duyulan gece uyku süresi yaklaşık 6-8 saattir. Uykudan baş ağrısı ile uyanmak olası bir uyku bozukluğunun göstergesi olabilir.

•Kan şekerinin düşmesi baş ağrısını tetikleyebilir. Günde üç kez, düzenli aralıklarla protein, meyve, sebze ve karbonhidrat içeren öğünler tüketilmelidir. Çok fazla şeker, kan şekerinin hızlı yükselmesine ve tekrar hızlı düşmesine yol açar. Bu da baş ağrısını tetiklenmesine neden olabilir.

•Kas gerginliğine neden olabileceğinden çok uzun süre aynı pozisyonda oturmamaya veya ayakta durmamaya çalışılmalıdır.

•Genel sağlık durumunu düzeltmek ve stresi azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.

•Alkol tüketiminden kaçınılmalı ve bol su içilmelidir

•Göz yorgunluğu baş ağrısına sebep olabileceğinden göz yorgunluğunu önlemek için çalışırken ara verilmelidir.

•Günde altı veya daha fazla fincan kahve içmek, yoksunluk dönemleri nedeniyle kronik baş ağrılarına neden olabilir. Kafeini günde iki ila üç fincanla sınırlamak önerilmektedir.

Boyun baş ağrısına neden olur mu?

Bilinenin aksine baş ağrıları her zaman beyinden ya da baştaki diğer yapıların rahatsızlıklarından kaynaklanmamaktadır. Baş ağrısının boyundan da kaynaklanabileceği uzun süre düşünülmüş ve 1983 yılında Uluslararası Baş Ağrısı Derneği tarafından "Boyun kaynaklı baş ağrısı" tanımı yapılmıştır. Bu ağrı tipinde, boyunda yer alan çeşitli yapılardaki bozukluklar baş ağrısına neden olur. Öte yandan servikal sinirler ile trigeminal beyin sapı nükleer kompleksi arasında anatomik bir korelasyon vardır, böylece migren bağlamında boyun ağrısı olabilir ve boyun ağrısı da migreni tetikleyebilir. Boyun kaynaklı baş ağrısı hastaları, ağrı polikliniğine başvurduktan sonra genellikle pek çok ağrı kesici ilacı dener. Ancak bu ağrılar, ağrı kesici ilaçlara iyi yanıt vermediğinden sona ermez. Fizyoterapinin boyun hareketlerinin rahatlamasını sağlayarak ve boyundaki kas kasılmalarını gidererek fayda sağladığı bilinmektedir.

Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısına iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?

'Baş ağrısına ne iyi gelir?', 'Bağ ağrısı nasıl geçer?', 'Bağ ağrısına iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?' soruları sıkça sorulmaktadır. Baş ağrısına iyi gelen faktörlerden bazıları şunlardır:

•Şakaklara veya boynun arkasındaki kaslara masaj yapmak, ılık kompresler baş ağrısına iyi gelebilir.

•Migren atağı geçirenler alınlarına soğuk presler koyarak migren kaynaklı baş ağrısı şikayetini azaltabilir. Bununla birlikte kafaya koyulan buz kompresi de migren ağrısının azaltılmasına yardımcı olabilir.

•Gerilim tipi bir baş ağrısı şikayeti olanlar ise, migren atağı olanların aksine ısıtma pedini ya da sıcak bir havluyu kafa arkasına yerleştirebilirler. Sinüslerin neden olduğu baş ağrısına sıcak bir duş almak iyi gelebilir.

•Yoga, meditasyon veya kas gevşetme hareketleri de baş ağrısına iyi gelebilir.

•Migren tipi baş ağrılı hastaların çoğu karanlık bir odada dinlendikten ve uykuya daldıktan sonra da rahatlama yaşar.

•Uyku eksikliği, yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir. Sabahları tazelenmiş hissederek uyanmanıza izin veren bir miktar uyku baş ağrısına iyi gelebilir.

•Butterbur adlı bitkinin migrenlerin meydana gelme sıklığını azalttığına dair bulgular mevcuttur.

•Feverfew: Papatya ailesinden olan feverfewin migren insidansını potansiyel olarak azaltabilen bir bitkidir; ancak çalışmalarda elde edilen bulgular kesinlik kazanmamıştır.

•Magnezyum: Şiddetli migreni olan bazı hastalar baş ağrısını azaltmak için magnezyum infüzyonu alır.

•B12 vitamini:Minnesota Üniversitesi'nde gerçekleşen bir çalışmaya göre günde iki kez 200 mg B12 vitamini almak baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.