ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk öldürüldü

ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk öldürüldü
ABD’nin Louisiana eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda yaşları 1 ile 14 arasında değişen 8 çocuk kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. İki ev ve bir sokak boyunca ateş açarak ilerleyen saldırganın, kurbanların bir kısmıyla akrabalık bağı olduğu belirlendi. Katliamın ardından araç gasp ederek kaçmaya çalışan şüpheli, polisle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirildi.

ABD’nin Louisiana eyaleti, son yılların en kan dondurucu saldırılarından birine sahne oldu. Shreveport kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, aralarında henüz bir yaşında bebeğin de bulunduğu 8 çocuk yaşamını yitirdi.

HEDEFTE SAVUNMASIZ ÇOCUKLAR VARDI

Kanlı olay, sabah saat 06.00 sularında polise ulaşan "aile içi tartışma" ihbarıyla başladı. Shreveport Polis Departmanı ekipleri belirtilen adrese ulaştıklarında, dehşetin boyutunun tek bir evle sınırlı kalmadığını gördü. Saldırganın, iki ayrı konut ve sokak üzerindeki üçüncü bir nokta dahil olmak üzere geniş bir alanda ateş açtığı tespit edildi.

Polis Sözcüsü Christopher Bordelon tarafından yapılan basın açıklamasında, katliamın bilançosu paylaşıldı. Toplam 10 kişinin kurşunların hedefi olduğu saldırıda, 8 çocuk olay yerinde can verdi. Hayatını kaybeden kurbanların en küçüğünün 1, en büyüğünün ise 14 yaşında olduğu açıklandı. Polis yetkilileri, katilin bazı çocuklarla akrabalık bağı bulunduğunu doğrularken, saldırının nedenine dair araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Katliamın ardından bölgeden kaçan saldırgan, yakınlarda bir aracı gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin kısa sürede başlattığı sıcak takip, silahlı çatışmaya dönüştü. Kaçmaya çalışan şüpheli, emniyet güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyet birimleri, saldırganın tüm adreslerde tek başına hareket ettiğine inandıklarını açıkladı. Henüz kimliği resmen açıklanmayan saldırganın ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları ile olayın arka planına yönelik geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım

Yer altında büyük hazırlık! İran'dan korkutan video

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

Ünlü iş insanına görkemli doğum günü kutlaması
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık