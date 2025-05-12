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Bağcılar deprem risk haritası! Bağcılar depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Bağcılar deprem risk haritası! Bağcılar depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yayımladığı "Bağcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Peki, Bağcılar deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı? Bağcılar deprem riski haritası!

Bağcılar deprem riski! İstanbul'un yoğun nüfuslu ilçelerinden Bağcılar, olası büyük İstanbul depreminde en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Bağcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", bu soruya yanıt arıyor. Raporda, ilçenin zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazlı risk analizlerinden olası can kaybı tahminlerine kadar birçok detay bulunuyor. Peki, Bağcılar deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı? İşte, Bağcılar deprem riski haritası!

BAĞCILAR DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Bağcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Bağcılar'daki binaların büyük bir kısmının 1980 öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bağcılar deprem risk haritası! Bağcılar depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?Bağcılar İlçesi Vs30 Dağılımı

BAĞCILAR DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Bağcılar, İstanbul'un deprem riski yüksek bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Bağcılar'da ortalama 1.500 can kaybı, 1.000 ağır yaralı ve 3.000 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 7.000 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Bağcılar'ın deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu gösteriyor.

Bağcılar deprem risk haritası! Bağcılar depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

BAĞCILAR'DA DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Bağcılar'daki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Yavuz Selim, Göztepe ve Kirazlı mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Mahmutbey ve Yenimahalle mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Fevzi Çakmak ve İnönü mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

Bağcılar deprem risk haritası! Bağcılar depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

BAĞCILAR DEPREM ZEMİN HARİTASI

Bağcılar'ın zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Bağcılar'da, özellikle kuzey kesimlerdeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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