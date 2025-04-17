Atasözleri ve anlamları! En güzel ve anlamlı atasözleri!

Türk Dil Kurumu (TDK), atasözünün tanımını yeniden açıkladı. TDK Sözlük'e göre atasözü, uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte bir sözdür. Bu tanımlama, atasözlerinin nesilden nesile aktarılarak halka mal olduğunu ve öğüt verici nitelik taşıdığını vurgulamaktadır. İşte, en güzel ve anlamlı atasözleri! Atasözleri ve anlamları?!

ATASÖZÜ NE DEMEK?

Atasözü geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Türkçede "sav" ve "irsal-i mesel, darb-ı mesel" olarak da adlanılır.

Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Atasözleri, kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmediğinden anonimdir. Bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.

Atasözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortak dil zevkini de yansıtır.

ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI?!

Atasözü : Ev alma, komşu al.

Anlamı : Ev alacak insan için evin nasıl olduğundan çok komşularının nasıl olduğu önemlidir.

Atasözü : Gülme komşuna, gelir başına.

Anlamı : Birisinin yaşadığı kötü bir olayı alay konusu yaparsan bir gün sende aynı şeyi yaşayabilirsin.

Atasözü : Güneş balçıkla sıvanmaz.

Anlamı : Herkesin bildiği bir gerçeği yalanlarla değiştirmek mümkün değildir.

Atasözleri ve anlamları

Atasözü : Hamama giren terler.

Anlamı : Bir işe girişen kişi o işin güçlüklerini de göz önüne alarak o işe girişmelidir.

Atasözü : Armut dibine düşer.

Anlamı : Kişi yakınında ne görürse onu devam ettirir.

Atasözü : Bin ölçüp, bir biçmeli.

Anlamı : Yapılacak herhangi bir işin her yönü çok iyi düşünülmeli.

Atasözü : Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Anlamı : İnsan bir şeyi yaparken düşünmeden hareket etmemelidir. Düşünmeden yapılan işler pişmanlık getirebilir.

Atasözü : Emek olmadan (emeksiz) yemek olmaz.

Anlamı : Emek vermeden yapılan herhangi bir işten kazanç elde etmek zordur.

Atasözü : Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.

Anlamı : Güne erken başlayan insan bir sürü iş halledebilir ve bu durumda insanı mutlu eder.

Atasözü : Et tırnaktan ayrılmaz.

Anlamı : Birbirine çok yakın olan insanlar aralarında ne yaşanırsa yaşansın birbirlerinden kolay kolay kopamazlar.

Atasözleri ve anlamları

Atasözü : Her kapının bir anahtarı vardır.

Anlamı : Hayatta karşımıza çıkabilecek her sorunun veya zorluğun mutlaka bir çözüm yolu vardır.

Atasözü : Her işin başı sağlık.

Anlamı : İnsanın yapacağı her iş sağlığa bağlıdır. Sağlık olmadan iş yapmak zordur.

Atasözü : Huy canın altındadır.

Anlamı : İnsan doğuştan gelen özelliklerini değiştiremez.

Atasözü : İki cambaz bir ipte oynamaz.

Anlamı : Aynı ölçüde iki kurnaz insan karşılıklı bütün kurnazlıklarını ortaya dökecekleri için birlikte iş yapamazlar.

Atasözü : İki dinle, bir söyle.

Anlamı : Çok konuşmak yerine az söz söyleyip karşındakini daha çok dinlemelisin.

Atasözü : İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

Anlamı : İnsan iki önemli işi aynı anda yapamaz.

Atasözü : İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

Anlamı : Karşındaki kişiye ölçüsüzce ve saygısızca konuşan kişi hoşlanmayacağı şeyler duyabilir.

Atasözü : İşleyen demir pas tutmaz.

Anlamı : Tembel insan durdukça zihni çalışmaz ve güzel düşünemez. Fakat çalışkan insanın zihni sürekli çalışır ve güzel fikirlerin sahibi olur.

Atasözü : İş insanın aynasıdır.

Anlamı : Bir insanın nasıl birisi olduğu onun yaptığı işin niteliğine bakılarak anlaşılabilir.

Atasözü : Sona kalan dona kalır.

Anlamı : Bir işi zamanında yapmayan ve erteleyen kişi, o işten verim alamaz ve istediğini elde edemez.

Atasözü : Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Anlamı : Yapılan herhangi bir iş toplu yapıldığında daha hızlı biter.

Atasözü : Doğru söyleyen dokuz köyden kovulur.

Anlamı : Doğru söylenen söz işine gelmeyenler için sevilmez.

Atasözü : Eğri oturup doğru konuşmak lazım.

Anlamı : Birisine karşı düşüncemiz ne olursa olsun onun yaptığı yada söylediği şeyi doğru değerlendirmek gerekir.

Atasözü : Görünen köy kılavuz istemez.

Anlamı : Açıkça belli olan görülen bir durumu açıklamaya yada göstermeye gerek yoktur.

Atasözü : İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.

Anlamı : İyi bir şey yapmayı hedeflemiş birinin önüne onu yapabilmesi için güzel yollar açılır.

Atasözü : İyilik eden, iyilik bulur.

Anlamı : İyi olan ve bunu yapmayı huy edinmiş insanlar iyilikle karşılaşırlar.

Atasözü : Kabiliyetli çırak, ustayı geçer.

Anlamı : Yetenek ve çalışkanlığı sayesinde kişi kendinden iyi gördüklerini bile geçebilir.

Atasözü : Misafir kısmeti ile gelir.

Anlamı : Misafir girdiği eve bolluk getirir.

Atasözü : Gülme komşuna gelir başına.

Anlamı : İnsanların başkalarının başına gelen kötü bir şeyle alay etmeleri onların başına aynı kötü olayın gelmeyeceği anlamına gelmez.

Atasözleri ve anlamları

EN GÜZEL VE ANLAMLI ATASÖZLERİ





Aferinle kaldım kapıda, yenlerim döndü çaputa. : İlk bakışta deyim izlenimini veriyor. Anlamını göz önüne aldığımızda atasözü olduğu ortaya çıkıyor: Aşırı övgü ve kışkırtmalara kanıp yeteneklerinin üzerinde işler yapmaya kalkanlar; sonunda başarısız, perişan olurlar.

İt ürür, kervan yürür. : Gerçekleşmesi doğal olan işler engellenemez.

Alçak avlo atlamağa iyi gelir. : Bahçe ve bostanların, harmanların çevresi, ürünleri hayvanlardan korumak için avlo denilen uzun sırıkların kazıklara aralıklı olarak tutturulmasıyla oluşan setlerle çevrilir. İnsanlar bahçe ve bostana ya kapıdan ya da sırıkların bir kısmını yere indirerek girerler. Avlo, şayet alçak olursa insanlar atlayarak veya bacaklarını sarkıtarak kolayca ürünlerinin yanına varırlar. Söz; bu dış anlamından çok, mecazi anlamıyla kullanılır. Küçük, basit işlerin kısa zamanda, az emekle başarılıp sonuç alındığını ifade eder.

Atasözleri ve anlamları

Ağaç yaşken eğilir : İnsan küçükken eğitilmelidir.

İyi dost kara günde belli olur. : Dostunun iyi olup olmadığı yaşadığın kötü zamanlarda belli olur.

Ev alma, komşu al. : Komşular aldığın evden daha önemlidir çünkü eğer evin güzel olsa bile kötü komşuların varsa o ev sana mutluluk vermeyebilir.

Acemi katı kapı önünde yük indirir. : Bir işi üstlenip yarıda bırakma durumunda kullanılır.

Evdeki hesap çarşıya uymaz. : Daha önceden planladığın bir iş, onu yaparken aynı şekilde sonuçlanmayabilir. Örneğin bir arkadaşını ziyaret etmeye karar verip program yapabilirsin ama kapısına gitti-ğinde o evde olmayabilir.

Bulutlar Gerede'ye, al abayı gir odaya. : Bolu arazisinde veya komşu illerde bulutlar Gerede'ye doğru hareket ederse mutlaka hava soğur, mevsimine göre kar veya yağmur yağar. Kalın giysileri giyip sıcak bir eve, odaya girmek gerekir.

Komşuda pişer, bize de düşer. : Bir eşin dostun başına gelen iyi bir şey bize de fayda sağlayabilir.

Atasözleri ve anlamları

Denize düşen yılana sarılır : Hoşlanmadığımız ve sevmediğimiz kişilere zor zamanlarda ihtiyaç duyabiliriz.

İyilik eden iyilik bulur. : Çevrene iyilik yapıp yardımcı olan biriysen insanlar da sana o şekilde davranır. Yaptıklarının karşılığını mutlaka alırsın.

Elma olsa soysak, para olsa saysak. : Bu söz de ilk bakışta deyim intibası uyandırmaktaysa da insanlara bir nasihatte bulunduğu, hüküm bildirdiği için bizce atasözüdür. Anlamı şöyledir: İnsanın boş oturması, bir işle meşgul olmaması her yönden sakıncalıdır. En sevdiği, becerdiği işlerden başlayarak mutlaka zamanı çalışarak geçirmelidir.

Dikensiz gül olmaz. : Her güzel durumda bir kusur ya da hata olabilir.

Evladın azarı olsa da bezeri olmaz. : Zaman zaman evlatların anne babalarını azarladıkları, saygısızlık ettikleri görülürse de onlar hiçbir zaman büyüklerinden bizar, şikâyetçi olmaz, bezmez, bıkkınlık duymazlar.

Mallı zenginden evlatlı zengin iyidir. : Malı çok olan zenginler; genellikle hayırseverlik ve cömertlikte yeteri kadar verici, dağıtıcı değillerdir. Oysa çocuk sahibi zenginler, daha şefkatli, hayırsever ve cömert olurlar çünkü çocuklarının toplumda kabul görüp daha rahat yaşamalarını isterler.

Ağaç yaprağıyla gürler. : İnsan dostları ve arkadaşlarıyla güçlüdür.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. : Bir kişinin tek başına yapamadığını iki kişi kolaylıkla yapabilir. Birbirine destek olmanın ve paylaşmanın önemini anlatan güzel bir atasözü.

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. : Büyük bir fayda sağlayacağınız iş için harcama yapmak normaldir.

Komşu komşunun külüne muhtaçtır. : Komşular hep birbirine yardım etmelidir.

Sabrın sonu selamettir : Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.

Damlaya damlaya göl olur : Bu atasözü olumlu ya da olumsuz anlamda da kullanılabilir. Ufak gördüğün önemsiz şeyler bir araya gelip önemli bir şeye dönüşebilir. Örneğin bozuk paralarını birik-tirerek zamanla çok paran olabilir. Başka bir örnek ise bir arkadaşını sürekli kızdırıp küstü-rürsen onun kızgınlığı büyüyüp seninle küsmesine neden olabilir.

Topala göre aksamamalı. : Birçok atasözünde kişilerin bulundukları ortamda daha huzurlu ve rahat yaşamaları için uyum, intibak tavsiye edilmiştir.

Ayağını yorganına göre uzat : Harcamalarını kazancına göre ayarlaman gerektiğini anlatan bir atasözü bu. Eğer gelirinden fazla harcarsan sıkıntıya düşebileceğini anlatır.

Hazıra dağlar dayanmaz. : Hazırda olan her şey sürekli harcanıp yerine yenisi konulmazsa tükenir ve zor-luk yaşayabilirsin.

Aklın yolu birdir. : İyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır.

Yaka eşeği gibi yavaş olursan herkes biner. : Bolu'nun Yaka köyünün eşekleri, ağır hareket etmeleriyle tanınmıştır. Atasözü bu gerçekliğe telmihte bulunmaktadır. Bir iş yaparken yeterince hızlı ve dikkatli olmak gerekir. Aksi takdirde işin sonunda elde edilecek kâr, mal ve hizmetler başkalarının eline geçer.

İki karpuz bir koltuğa sığmaz. : İki işi aynı anda yapmak zordur.

Can çıkmayınca huy çıkmaz. : Bir insanın huyu ne olursa olsun değişmez.

Gülü seven dikenine katlanır : Sevdiğin bir kişi ya da bir iş ile ilgili gelecek sıkıntılara ya da olumsuzluklara kat-lanman gerektiğini anlatıyor bu atasözü.

Abanın kıymeti yağmurda bilinir. : Zamanında değerini bilmediğimiz şeyler zor zamanlarda ya da ona ihtiyaç duyduğunda kıymetlenebilir.

Kork Allah'tan korkmayandan. : Allah korkusu olmayan insanlardan korkman gerektiğini anlatır.

Üzüm üzüme baka baka kararır : Bir arada olan kişiler ya da yakın arkadaşlar zamanla birbirlerinin huyunu kapar ve birbiri gibi davranmaya başlar.