Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapıyordu. Heyecanlarını sık sık paylaşımlarında da gösteren çift, bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girdi.

ÇİFTİN "EVET" DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yaklaşık bir senedir beraber olan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, böylelikle mutluluklarını rüya gibi bir nikahla taçlandırmış oldu. Düğüne en başta çiftin ailesi ve yakın arkadaşları olmak üzere 200 kişi katıldı. Yeni evli çiftin nikah sırasında "Evet" dediği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

BALAYINA GİTMEYECEKLER

Yurt dışında balayı yapmak isteyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına gitmeyecekler.

Haberler.com - Magazin Haberleri