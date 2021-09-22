Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi

Haberler.com - Haberler | Magazin

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girdi.

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapıyordu. Heyecanlarını sık sık paylaşımlarında da gösteren çift, bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girdi.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi

ÇİFTİN "EVET" DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yaklaşık bir senedir beraber olan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, böylelikle mutluluklarını rüya gibi bir nikahla taçlandırmış oldu. Düğüne en başta çiftin ailesi ve yakın arkadaşları olmak üzere 200 kişi katıldı. Yeni evli çiftin nikah sırasında "Evet" dediği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi

BALAYINA GİTMEYECEKLER

Yurt dışında balayı yapmak isteyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına gitmeyecekler.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi
Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 22:36:11. #1.12#