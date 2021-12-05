Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu

47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, kırmızı halıya damgasını vurdu. Melis Sezen, dekoltesiyle dikkat çekti.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Törende ödülü almak için sahneye çıkan Sezen, yaptığı konuşmayla gündeme bomba gibi düştü. Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İşte Melis Sezen'in derin dekolteli kıyafeti;

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