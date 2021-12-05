Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu - Haberler Magazin
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Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu

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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne ünlü oyuncu Melis Sezen hem kıyafetiyle hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla törene damga vurdu. Derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Sezen, ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" sözleriyle çok konuşuldu.

47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, kırmızı halıya damgasını vurdu. Melis Sezen, dekoltesiyle dikkat çekti.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Törende ödülü almak için sahneye çıkan Sezen, yaptığı konuşmayla gündeme bomba gibi düştü. Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İşte Melis Sezen'in derin dekolteli kıyafeti;

Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı! Ünlülerin kıyafetleri nefes kesti

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı! Ünlülerin kıyafetleri nefes kesti

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