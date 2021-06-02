Ahmed Arif Sözleri! En Güzel Ahmed Arif Sözleri Kısa ve Uzun

Ahmed Arif, 21 Nisan 1927'de Diyarbakır'da doğan Ahmed Arifin babası Kerkük'lü Türkmen, annesi Kürt'tür. 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle anlamlı şiirler bırakmıştır. Ahmed Arif sözleri! En güzel Ahmed Arif sözleri kısa ve uzun