ABD Başkanı Joe Biden kimdir? Joe Biden hayatı ve biyografisi nedir? ABD'nin seçilmiş başkanı kaç yaşındadır? Nerelidir? Nasıl başkan olmuştur?

Ülkede, 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini 279 delegeyle kazanan Biden, Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi.

ABD BAŞKANI JOE BAŞKANI KİMDİR?

Joseph Robinette "Joe" Biden 20 Kasım 1942 yılında doğmuştur. Birleşik Devletler'in seçilmiş başkanı olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. 2020 başkanlık seçimlerinde görevdeki 45. Cumhuriyetçi başkan Donald J. Trump'ı yendikten sonra 20 Ocak 2021'de 46. başkan olarak göreve başlayacaktır. Demokrat Parti'nin bir üyesi olan Biden, 2009-2017 arası Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcılığını, 1973-2009 arasında ise Delaware'den Senatörlük yapmıştır.

Scranton, Pensilvanya'da doğup New Castle County, Delaware'de büyüyen Biden, 1968'de Syracuse Üniversitesi'nden hukuk diplomasını almadan önce Delaware Üniversitesi'nde okumuştu. 1970'te New Castle County Meclis Üyesi seçildi. 1972'de Delaware'den Senato'ya seçildiğinde, Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü oldu. 1991'deki Körfez Savaşı'na politik düzlemde karşı çıktı, ancak Doğu Avrupa'daki ülkelerin NATO'ya yakınlaşmasını ve Yugoslav Savaşları'na yapılan askerî müdahaleyi destekledi. 2002'de Irak Savaşı'na onay veren kararıda destekledi, ancak 2007'de bölge üzerindeki Amerikan birliklerinin sayısının artırılması kararına karşı geldi. 1987-1995 arasında uyuşturucu, artan suç, ve sivil özgürlük problemleriyle ilgilenen Senato Yargı Komitesinin başkanlığını yaptı; Şiddetli Suç Kontrolü ve Yasa Uygulama Yasası ile Kadına Yönelik Şiddet Yasasını yürürlüğe geçirme çabasında önemli bir isim oldu. Yüksek Mahkeme'de, Robert Bork ve Clarence Thomas'ın tartışmalı duruşması gibi toplam altı çekişmeli duruşmayı denetledi.

Toplam altı defa Senato'ya seçilen Biden, 2008 başkanlık seçimlerini kazanan Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere Senato'dan "kıdemli senatör" olarak istifa etti. Başkan yardımcılığı görevinde Biden, Büyük Durgunluğa karşı koymak için 2009'da altyapı harcamalarını denetledi. Kongre'deki Cumhuriyetçilerle yaptığı müzakereler, bir vergilendirme çıkmazını çözen 2010 Vergi Yardımı Yasası, borç tavanı krizini çözen 2011 Bütçe Kontrol Yasası ve yaklaşmakta olan finansal uçurumu ele alan 2012 Amerikan Vergi Mükellefi Yardım Yasası gibi birçok çözüm odaklı yasanın geçmesine yardımcı oldu. Birleşik Devletler-Rusya Yeni Başlangıç antlaşmasını kabul etme çabasında önemli bir isim oldu. Libya'ya yapılacak olan askerî müdahaleyi destekledi ve 2011'de Irak'taki Amerikan birliklerinin geri çekilmesiyle yeni Irak politikasının hazırlanması için çaba gösterdi. Ocak 2017'de ise Obama tarafından Biden'e Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.

ERKEN YAŞAMI

Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942'de Catherine Eugenia "Jean" Biden (née Finnegan; 1917-2010) ve Joseph Robinette Biden Sr. (1915-2002) çiftinin oğlu olarak Scranton, Pensilvanya'daki St. Mary's Hastanesinde dünyaya geldi. Bir kız ve iki erkek kardeşe sahip olan Biden, ailenin en büyük çocuğuydu. Annesi Jean, İrlanda kökenli bir Katolikti ve kökleri Louth Kontluğu ve Londonderry Kontluğu'na kadar uzanıyordu. Babası Joseph Biden Sr.'nin ebeveynleri Mary Elizabeth (née Robinette) ve Joseph H. Biden idi; Joseph H., Baltimore, Maryland doğumlu bir petrol işletmecisiydi ve İngiliz, Fransız, ve İrlandalı köklere sahipti.

Babası başlangıçta zengin bir işletmeciydi, fakat Biden'in bebek olduğu dönemlerde ailecek finansal problem çektiler. Birkaç yıl boyunca Biden, anne tarafından büyükebeveynleri ile birlikte yaşadı. 1950'lerde Scranton şehri, ekonomik olarak negetif büyüme yaşadı, bu nedenle Biden'in babası istikrarlı bir iş bulamadı. 1953'ten sonra aile, Claymont, Delaware'de bir apartman dairesi kiraladı ve birkaç yıl orada yaşadılar. Sonra Wilmington, Delaware'de başka bir eve taşındılar.[17] Daha sonra Joe Biden Sr., başarılı olacağı bir ikinci el araba satıcılığı işine başladı ve aile, orta sınıf bir yaşam tarzı sürdürerek devam etti.

Claymont'taki Archmere Akademisi'nin, 32 futbol takımında oynayan Biden, oyun kurucu özelliğiyle göze çaptı; ayrıca orada beyzbol da oynadı. Yoksul fakat doğal bir liderdi ve ilk ve son sınıfta başkandı. 1961'de ise mezun oldu.[Newark'taki Delaware Üniversitesi'nde de kısa bir süre Amerikan futbolu oynamaya devam etti. 1965'te tarih ve politika bilimi alanlarında çift anadal, dilbilimi alanında ise yandal lisansı derecesini aldı. Ortalaması C idi ve 688 öğrencili okulunun 506'ıncısı oldu. Yirmili yaşlarından itibaren gittikçe büyüyen bir kekemeliğe sahip olan Biden, aynanın önünde şiir okuyarak bunu azalttığını, ancak 2020 Demokrat Parti başkanlık tartışmalarındaki performansını etkilediği söyledi. Ayrıca Biden, "ailemde yeterince alkolik var" diyerek alkol kullanmadığını da birçok kez dile getiridi.

HUKUK FAKÜLTESİ VE ERKEN POLİTİKA KARİYERİ (1966-1972)

1968'de Syracuse Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden, 85 öğrencili bölümün 76'ıncısı olarak hukuk derecesi aldı. 1969'da Delaware barosuna kabul edildi. Okuldayken öğrenci taslak ertelemelerini aldı ve sahip olduğu astım hastalığı nedeniyle vermek istediği askerlik hizmetine "şu an için uygun değil" denilerek kabul edilmedi.

1968'de Biden, yerel Cumhuriyetçi William Prickett'in başkanlık ettiği bir Wilmington hukuk bürosunda katiplik yaptı ve daha sonra ise Biden, "kendimi bir Cumhuriyetçi olarak düşündüm" dedi. Görevdeki Demokrat Delaware valisi Charles L. Terry'nin muhafazakâr, ırkçı politikasınıdan hoşlanmadı ve 1968'de Terry'yi mağlup eden daha liberal bir Cumhuriyetçi Russell W. Peterson'u destekledi. Zamanla Biden, yerel Cumhuriyetçiler tarafından topluluğa alındı, ancak Cumhuriyetçi başkan adayı Richard Nixon'u pek sevmediğinden ileriki zamanlarda bağımsız olmayı tercih etti.

1969'ya gelindiğinde ise Biden, önce kamuda, sonra ise onu Demokratik Forum'a alacak aktif bir Demokratın başkanlık ettiği, partiyi yeniden biçimlendirmeye ve canlandırmaya çalışan bir grup içinde avukatlık yaptı. Daha sonra başka bir avukatla birleşip bir hukuk bürosu kurdular. Ancak şirketler hukuku hiç şikâyet vermedi ve ceza hukuku iyi para getirmedi.Gelirlerini mülkleri yöneterek sağladı.Aynı yılın ilerleyen zamanlarında Biden, çoğunlukla Cumhuriyetçilerin yaşadığı New Castle County, Delaware banliyölerinde toplu konutlara destek içeren liberal bir ilçe meclisi koltuğuna seçildi. Yasa hâlâ uygulanırken, 1972'ye kadar konseyde görev yaptı. Wilmington'un şehir planını bozabilecek otoyol projelerine de karşı çıktı.

Senato kampanyası

Ana madde: 1972 Delaware'de Amerika Birleşik Devletleri Senatosu seçimi

1973'te, Senato'ya girdiği zamanlarda Joseph

Delaware'den çıkan bir B.D. Senatörü olmak isteyen Biden, görevdeki Cumhuriyetçi rakibi J. Caleb Boggs'u 1972'deki seçimlerde mağlup etti. Boggs'a karşı meydan okuma ruhuna sahip tek Demokrat Joe Biden idi; kaliteli bir kampanya yapmak için neredeyse hiç parası yoktu. Delaware'nin küçük boyutu ve küçük nüfusu sayesinde seçmenlerle yüz yüze görüştü ve kampanya broşürlerini elden dağıttı. Aynı zamanda AFL-CIO'dan Demokrat anketör Patrick Caddell'den de biraz yardım aldı. Daha çok halkın memnuniyetsizliğine odaklanmış Biden'ın temel kampanya konuları 'Vietnam'dan çekilme', 'çevre', 'sivil haklar', 'toplu taşıma', 'adil vergilendirme' ve 'sağlık hizmetleri' idi.Seçimlerden birkaç ay önce Biden, Boggs'u neredeyse 30/100 puan geride bıraktı; seçim sonuçlarında, Biden'ın seçmenlerin duygularıyla bağlantı kurma becerisi işe yaradı ve oyların %50,5'ini kazandı.

SENATO KARİYERİ

Biden 5 Ocak 1973'te, eşinin ve çocuklarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle Wilmington Tıp Merkezi'ndeydi ve Senato sekreteri Francis R. Valeo tarafından orada yemin ettirildi; artık 30 yaşında, B.D. tarihindeki en genç altıncı senatör olmuştu.

Erken Senato faaliyetleri

Joseph, Başkan Jimmy Carter ile görüşürken

Senato'daki ilk yıllarında Biden, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi konulara odaklandı. Time dergisinin 1974 sayılı Geleceğin 200 Yüzü dergisinde ismi geçenlerden biri oldu. Aynı yıl yaptığı bir röportajda, sivil haklar ve özgürlükler, yaşlı vatandaşların endişeleri, ve sağlık hizmetleri konusunda liberal olduğunu, ancak kürtaj ve askerlik hizmeti gibi diğer konularda muhafazakâr olduğunu belirtti.

1981'de Biden, Senato Yargı Komitesinin en üst düzey azınlık üyesi oldu. 1984'te Kapsamlı Suç Kontrol Yasası'nın geçişini başarılı bir şekilde sağlamak için kat müdürü oldu; ancak zamanla, yasa içindeki 'suçla mücadele' hükümleri tartışma yarattı ve 2019'da Biden, tasarıyı geçirmedeki rolünü "büyük bir hata" olarak nitelendirdi. Bu, o zamana kadarki en önemli yasama başarısıydı ve sevenleri, yasanın içinde bulunan bazı kötü hükûmleri değiştirdiği için Biden'ı övdü. Aynı yıl Demokratlar için yaptığı hem azarlayan hem de cesaretlendiren konuşamalarıyla da dikkat çekti. 1993'te Biden, eşcinselliğin askerî yaşamla bağdaşmaz kabul eden ve böylece eşcinsellerin orduda görev yapmasını yasaklayan bir hükme evet oyu verdi. 1996'da ise federal hükûmetin eşcinsel evlilikleri tanımasını yasaklayan Evliliği Savunma Yasası'na da evet oyu verdi; böylece bu tür evliliklerdeki bireylerin federal yasalar altında eşit korumaya sahip olması yasaklandı (eyaletlerin de aynısını yapmasına izin verdi). 2015'te, eşcinsel evliliklerini yasallaştırmak için Kongreye sunulan Obergefell v. Hodges yasasının, anayasaya aykırı olduğunu kabul etti.

Başkan Ronald Reagan ile Joseph tokalaşırken

Biden, Senato'da geçirdiği ilk on yıl boyunca silahlanma kontrolü üzerinde durdu. 1979'da Sovyet başbakanı Leonid Brejnev ve Başkan Jimmy Carter'in imzaladığı SALT II Antlaşmasını Kongre'nin onaylamamasının ardından Biden, antlaşma üzerindeki Amerikan şüphelerini gidermek için Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko ile bir araya geldi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin itirazlarını ele alan değişiklikleri güvence altına aldı. Stratejik Savunma Girişimi'ne daha olumlu bakan Reagan yönetimi, SALT I Anltaşmasını gevşetmek istediğinde Biden, bu karara karşı çıkarak antlaşmaya sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiğini savundu. Ayrıca Biden, Reagan yönetiminin devam eden apartheid politikasına rağmen Güney Afrika'ya verdiği destekten ötürü Dışişleri Bakanı George Shultz'u övdü ve savundu; bu yaklaşımından dolayı kamuoyunda olumlu bir imaj yarattı.

1988 başkanlık kampanyası

Ana madde: Joe Biden 1988 başkanlık kampanyası

1987'de Biden

9 Haziran 1987'de Joe Biden, 1988 Demokrat başkan aday adayı olacağını kamuoyuna duyurdu. Ilımlı imajı, konuşma yeteneği, Robert Bork Duruşması'nda Senato Yargı Komitesinin başkanı olması ve bu görevi sayesinde profilinin yüksek gözükmesi Biden'ı, güçlü bir aday yaptı ve seçilmesini sağladı; John F. Kennedy'den sonra başkan seçilen en genç ikinci kişi olacaktı. 1987'nin ilk çeyreğinde diğer adaylardan daha fazla ilgi gördü. Ancak Ağustos'a gelindiğinde kampanyasının vermek istediği mesaj, eleman rekabeti nedeniyle karıştırıldı ve Eylül'de, İngiliz İşçi Partisi lideri Neil Kinnock'un bir söyleşideki sözlerini çalmakla suçlandı. Kinnock'un konuşmasının bir kısmı şuydu:

Neden bin nesil sonra üniversiteye gidebilen ilk Kinnock ben oldum? [sonra izliyiciler arasındaki eşini göstererek] Neden Glenys, ailesi içinde bin nesil sonra üniversiteye gidebilen ilk kadın oldu? Tüm seleflerimiz kalın olduğu için miydi?

Biden'ın konuşmasının bir kısmı ise şuydu:

Buraya gelirken düşünmeye başladım, neden Joe Biden [yani o] ailesinde üniversiteye giden ilk kişiydi? [sonra izleyiciler arasında karısını göstererek] Neden orada, seyircilerin arasında oturan karım ailesinde üniversiteye giden ilk kişi? Babalarımızın ve annelerimizin zekâsı yüksek olmadığı için mi? Diğerlerinden daha akıllı olduğum için mi bin nesildir üniversite ve yüksek lisans derecesi alan ilk Biden benim?

Önceki vesilelerle formülasyonu Kinnock'a vermiş Biden, Ağustos sonlarında iki defa bu formülasyonu yapmamıştı. Aynı yılın başlarında Biden, hem Robert F. Kennedy'nin 1967'de yaptığı bir konuşmadan bir pasaj söz hem de John F. Kennedy'nin açılış konuşmasından kısa bir cümle kullanmıştı; iki yıl önce Hubert Humphrey'in 1976'lı konuşmasından bir pasaj söz almakla suçlandı. Biden, genellikle politikacıların birbirlerinden söz ödünç almalarının normal olduğunu, ve rakiplerinden biri olan Jesse Jackson'ın da, Humphrey aracılığıyla kendi konuşmalarının aynısını kullandığını iddia etti.

Aradan bir süre geçtikten sonra, Biden'ın hukuk fakültesindeki öğrencilik zamanlarından kalma bir olay ortaya çıktı. İlk yıllarda neredeyse birkaç defa alıntı yaptığı Fordham Law Review makalesini baz alan bir tez sundu ve "ağır yasal nesir parçaları" sonucunu çıkardı; alıntı yapmanın doğru kurallarını anlamadığını söyleyen Biden'ın kursu tekrar edip yüksek notlarla geçmesi gerekiyordu. Daha sonradan Biden'ın talebi üzerine Delaware Yüksek Mahkemesinin Mesleki Sorumluluk Kurulu olayı incelemiş ve Biden'ın hiçbir kuralı ihlal etmediği sonucuna varmıştır. Ayrıca Biden'ın geçmişi hakkında rakipleri tarafından yanlış veya abartılı iddialar ortaya atıldı: 'üniversitede üç derece kazandığı', 'tam burslu hukuk fakültesine gittiği', 'sınıfının en üst yarısında mezun olduğu' ve 'sivil haklar hareketinde yürüdüğü' gibi. Bu yarışla ilgili sınırlı sayıdaki diğer haberler bu açıklamaları güçlendirdi ve 23 Eylül 1987'de Biden, geçmişi ile ilgili ortaya atılan iddiaların abartılı gölgesi nedeniyle adaylığının "aşıldığını" söyleyerek yarıştan çekildi.

Senato Yargı Komitesi

Joseph, 1994'te Şiddetli Suç Kontrol ve Yasa Uygulama Yasası'nın imzalanmasında konuşurken

Biden, 1987-95 arasında başkanlığını yaptığı Senato Yargı Komitesi'nin bir üyesiydi; 1981-87 ve 1995-97 arasında ise 'azınlık üye' statüsündeydi.

Senato Yargı Komitesi'nin başkanı olduğu dönem Biden, zamanının en çekişmeli iki Yüksek Mahkeme onay oturumunu yönetti. Robert Bork 1988'de aday gösterildiğinde Biden, Bork adaylığı konusundaki varsayımsal onayını—bir önceki yıl bir röportajda vergiği gibi—tersine çevirdi. Muhafazakârlar, Biden'ın bu tercihine öfkelendi, ancak duruşmalara yakın bir tarihte sergilediği adaletsel, mizahî ve cesur yaklaşımıyla da övüldü. Entetektüel açıdan daha az dürüst olduğunu düşündüğü için bazı Bork muhaliflerine ait argümanları reddeden Biden, Bork'a olan itirazları ve iddaları BD Anayasasının metninde açıkça belirtilenlerin ötesinde özgürlük ve mahremiyet hakları sağladığı görüşü arasındaki çatışma bağlamını sabitledi. Bork'un adaylığı 9-5 oyla önce komitede, sonra 58-42 oyla Senato'da reddedildi.

Biden'ın anayasal konularla ilgili soruları, bazen Thomas'ın kafasını karıştıracak kadar karmaşıktı; hatta duruşmadan sonra Thomas kitabına, Biden'ın sorularının "fasulye tanelerine" benzediğini yazdı. Komite duruşması kapandıktan sonra Oklahoma Üniversitesi hukuk fakültesi profesörü olan Anita Hill'in, Thomas ile birlikte çalıştığı dönemlerde onu cinsel yorumlar yapmakla suçladığı ortaya çıktı. Biden bu suçlamalardan bazılarını önceden de duymuştu ama yalnızca komiteyle paylaşmıştı, çünkü Hill o aralar ifade vermeye isteksizdi.[19] Belli bir zaman sonra Hill'in de tanıklık ettiği komite duruşması yeniden açıldı; Biden, benzer suçlamalarda bulunan başka bir kadının, taciz olayı için orada bulunan uzman psikologların ve diğer tanıkların ifade vermesine—Thomas'ın mahremiyetini ve duruşmaların nezaketini korumak istediğini söyleyerek—izin vermedi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi

Aralık 1997'de Senatör Biden, Başkan Clinton ve diğer yetkililere Bosna'da.

Biden, uzun zamandır Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin bir üyesiydi. 1997'de "en önemli azınlık üye" oldu ve Haziran 2001'den 2003'e, ve 2007'den 2009'a kadar başkanlık yaptı.[80] Pozisyonu genellikle liberal enternasyonalizmdi.Cumhuriyetçilerle birçok kere etkili işbirliği yaptı ve yeri geldiğinde kendi partisinin fikirlerine ve unsurlarına karşı çıktı.[80][81] Biden ayrıca Senato'daki NATO Gözlemci Grubu'nun eşbaşkanıydı.[82] Bu süre zarfında Biden, toplamda 60 ülke ve en az 150 uluslararası organizasyon lideriyle görüştü.[83] Zaman zaman Komite'nin Avrupa'da bulunan Alt Komitesinede başkanlık etti.[55] Biden, 1991'deki Körfez Savaşı'nın onayına karşı oy kullanan 45 Demokrat Senatörden biri oldu;[81] aynı dönem Irak karşıtı koalisyonun neredeyse tüm yükünü A.B.D.'nin taşıdığını söyledi.

Bağdat'ta Başbakan İyad Allavi ile yaptığı görüşmenin ardından basına seslenen Biden (2004)

Ekim 2001'de Colin Powell ve Jesse Helms ile birlikte olan Biden

1991'de Biden, Hırvat Bağımsızlık Savaşı sırasında Sırpların savaş hukukunu süistimal kullandığını öğrendi ve Yugoslav Savaşları ile yakından ilgilenmeye başladı.[55] Bosna Savaşı'nın patlak verdiği dönemde Biden, Bosna'ya yapılmış silah ambargosunu kaldırmak, Bosnalı Müslümanları savaşa karşı eğitmek, NATO'nun hava gücüyle Bosnalılara destek vermek ve savaş suçlarını soruşturmak için "kaldır ve vur" politikasının ilk savunucularından biri oldu.[55][80] Bu kararın tüm Balkanları etkileyeceğinden korkan George H. W. Bush ve Clinton yönetimi ise bu politikayı uygulama konusunda isteksizdi. Nisan 1993'te Biden, Balkanlar'da bir hafta geçirdi ve Sırp lider Slobodan Miloševic ile üç saat sürecek stresli bir toplantı yaptı. Bir söyleşide Biden, Miloševic'e, "Bence sen *lanet bir savaş suçlusun ve bu suç ile yargılanmalısın" dediğini söyledi. Boşnakları silahlandırma amacıyla Biden, Bush yönetimine 1992'de öneri gönderdi, ancak 1994'te gelen ve daha yumuşak bir duruş sergileyen Clinton yönetimi, ertesi yıl Bob Dole ve Joe Lieberman'ın temsil ettiği daha güçlü bir öneri imzalamadan hemen önce Biden'ın önerisi reddetti.O sözleşme, NATO tarafından başarıya ulaşan bir barış koruma çabasına yol açtı.1990'ların ortalarında Biden, Balkanlar politikasını değiştirmedeki rolünü dış politikayla ilgili "kamusal yaşamdaki en gurur verici an" olarak nitelendirdi.

1998'de Congressional Quarterly Biden'ı, NATO'nun genişletilmesinde, dışişleri kurumlarının düzene sokulmasınsa, dinî zulüm edenlerin yargılanmasında, tasarıların başarılı bir şekilde geçirilmesine ve diğer birçok dış-politika probleminde başarılı bir başrollük üstlendiği için "On İki Fark Yaratan On İki" den biri seçti.[86] Kosova Savaşı sırasında Biden, 1999'da NATO'nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni hedef alarak yaptığı hava bombardıman saldırılarını destekledi.[55] John McCain'le birlikte McCain-Biden Kosova Kararı önerisinin temsilciliğini yaptı ve Başkan Clinton'ı, hem Yugoslavların Kosova'daki etnik Arnavutlara yönelik saldırgan tavırları hem de Miloševic'e bir ders verme nedeniyle kara birlikleri de dahil olmak üzere gerekli tüm askerî gücü kullanmaya çağırdı.

KİŞİSEL VE AİLE YAŞAMI

İlk evliliği

27 Ağustos 1966'da Biden, Syracuse Üniversitesi öğrencisi Neilia Hunter (28 Temmuz 1942 - 18 Aralık 1972) ile tanıştı ve bir süre sonra evlendi. Neilia Hunter'in ailesi, kızlarının bir Roma Katoliği ile evlenmesine başta karşı çıktı, ancak sonrasında razı oldular ve Skaneateles, New York'da bir Katolik Kilisesi töreni eşliğinde evlendiler. Daha sonra çiftin Joseph R. "Beau" Biden, III (3 Şubat 1969 - 30 Mayıs 2015), Robert Hunter Biden (d. 1970), ve Naomi Christina "Amy" Biden (8 Kasım 1971 - 18 Aralık 1972) isimlerinde üç çocukları oldu.

18 Aralık 1972'de, eşi Neilia ve bir yaşındaki kızları Amy Hockessin, Delaware'de bir trafik kazasında öldü. Oğulları Beau'nun bacak, Hunter'in ise kafa kemiğinde çatlaklıklar meydana geldi,, 98 ancak doktorlar tamamen iyileşebileceklerini söylediler,[11]:96 ve öyle de oldu. Biden, onlara bakmak için bir ara istifa etmeyi düşündü, ancak Senato Parti Lideri Mike Mansfield, bunu yapmaması için Biden'i ikna etti. Biden, oğullarını her gün görmek için Delaware ile Washington, D.C. arasında—90 dakika—trenle gidip geliyordu. Senato'da geçirdiği 36 yıl boyunca böyle yaptı ve zamanla bunu bir alışkanlık haline getirdi. Yaşanan bu kaza Biden'ı öfke ile doldurmuştu;sonra ajandasına "Tanrı'nın kendisine korkunç bir oyun oynadığını" ve "odaklanmakta güçlük çektiğini" yazdı.

Beau Biden, önce Irak Savaşı'nda görev yapan bir 'Ordu Yargıçı Avukatı' oldu, sonra Delaware Başsavcısı oldu;2015'te ise beyin kanserinden öldü. Günümüzde çiftin yaşıyan tek çocukları Hunter Biden ise Washington D.C.'de çalışan avukat ve bir lobicidir.

İkinci evliliği

Joseph ve Jill Biden çifti

1975'te Biden, gelecekte ikinci eşi olacak olan eğitimci Jill Tracy Jacobs'u, erkek kardeşinin aracılığıyla tanıdı. Bir söyleşide Biden, Jill'in hayatına girmesinin, ölmüş eski eşinin ve kızının, yaralanmış iki oğlunun üzüntüsünü bir nebze dindirdiğini söyledi. 17 Haziran 1977'de New York'taki Birleşmiş Milletler şapelinde evlendiler. Roma Katolik olan çift, evliliklerinin ardından Greenville, Delaware'deki St. Joseph's Ayinine katıldı. İleriki zamanlarda Ashley Blazer (d. 1981) isminde, gelecekte sosyal hizmet uzmanı olacak olan bir kızları oldu.

Geçirdiği ameliyatlar

Şubat 1988'de Biden, giderek şiddetlenen boyun ağrısı şikâyeti nedeniyle ambulansla Walter Reed Ordu Tıp Merkezi'ne kaldırıldı; ilk cerrahi operasyonunu (ameliyat) burada geçirdi. Bu ameliyattan çıkıp iyileşme sürecine geçtikten bir süre ciddi bir komplikasyon olan pulmoner embolini yaşadı.Aynı yılın Mayıs ayında, yarım kalmış anevrizma ameliyatına tekrar girdikten sonra Biden, politikadan yaklaşık yedi ay uzak kalmak zorunda kaldı.