9 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? ARNAVUTKÖY ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549494) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANDIZ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, İLKE sk/ TAŞOLUK mah SELÇUKLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551755) AVCILAR ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah HİKMET, ORKİDE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545496) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547854) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-858 sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 3031., ALKOP, UĞUR MUMCU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547118) BAHÇELİEVLER ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk 00:30-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550557) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550587) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BILDIRCIN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552180) BAKIRKÖY ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN sk/ YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552298) ÇATALCA ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547211) - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550756) - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BEYLİK ÇIKMAZI, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURHAN, BURMA, BURÇİN, BUSE, BUĞRA ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551449) ESENLER ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., 833., 834. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549703) - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 812., 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk/ HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk// FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547141) ESENYURT ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, DİNÇ, G-1, G-104, G-105, G-106, G-107, G-109, G-110, G-111, G-112, G-20, G-202, G-21, G-22, G-23, G-24, G-40, G-411, G-448, G-97, G-98, GALATA sk// ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 441., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk/ İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547853) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2201., YEŞİLDİREK, ÖNCÜ, ÖNDER sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah BAĞLAN, YUNUS EMRE sk/ İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, METİN, SERAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547100) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 285., 338., 378., 390., 392., 394., AVNİ ANIL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548609) EYÜPSULTAN ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, PALABIYIK, PAŞA BABA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522934) FATİH ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ORTAKAZAZLAR sk/ DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk/ HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKBOĞA sk/ HOBYAR mah POSTANEYANI sk/ HOCA GIYASETTİN mah TAVANLI ÇEŞME sk/ KARAGÜMRÜK mah HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇORAPSIZ KADI ASKER sk/ KATİP KASIM mah ARAP MEHMET, ZİNDANDELEN sk/ SARAÇ İSHAK mah ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk/ SARIDEMİR mah KUTUCU sk/ İSKENDERPAŞA mah TOPRAK sk/ ŞEHREMİNİ mah VEZİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548890) GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 251., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 294., 295., 296., 297., 298., 299., AKDENİZ, BAŞARAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, RUMELİ, ŞEHİT LÜTFİ GELEN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549571) - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552736) GÜNGÖREN ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah HORHOR, POSTA sk/ GÜVEN mah ERGUVAN, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, MENDERES, OKUL, SARMAŞIK, İNÖNÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549649) - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah OKUL sk/ HAZNEDAR mah ADNAN MENDERES, BAHÇE, BAĞCILAR, BİRLİK, EGE, ERGENE, KINALI, MERİÇ, ORDU, PANAYIR, SAKARYA, SEFA, SEYRAN, SÖNMEZ, YILDIZ, İLKYUVA, ŞAFAK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549660) KAĞITHANE ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DİLEK, ÇAVDAR, ÖZDEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549715) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, ÇAVDAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549716) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, EKİM, VATAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552950) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk/ İNÖNÜ mah ALAGEYİK, AYHAN, BEYAZEL, ERLER, SEDA, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545686) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk/ İNÖNÜ mah BEYAZEL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549754) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549757) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah GÜVERCİN, MAVİKUŞ, PİLİÇ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550917) SARIYER ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549647) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., ADA DOĞANI, AMBER ÇİÇEĞİ, TAFLAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548865) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DEFİNE, FIRINCI, GÜZEL KÖŞKLER, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KAMBER, KORUCU, KUMSUYU ÖZGÜR, KÖYBAŞI, KÜRKÇÜ FAİK ÇIKMAZI, SALKIM KÜPE, SAİT HALİM PAŞA, SEMENDER, SERMET, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN, YENİKÖY YAĞHANESİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548866) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548776) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548778) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah KURU DERE, MERSİN BALIĞI, İNCEKUM sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550558) SİLİVRİ ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, BULANCAK, CAHİT ARF, EKBER, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖLYAKA, GÜLDEREN, GÜVENEL ÇIKMAZI, GÜÇLÜKONAK, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, SULUSARAY, SİVEREK, TOPRAKBASTI, TOPÇAM, TÜZÜN ÇIKMAZI, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ZAĞNOSPAŞA, ÇANAKKALE, ÖZALP sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547095) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP cad 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550328) ŞİŞLİ ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, MAÇKA sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546438) - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, MAÇKA sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546437) SULTANGAZİ ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549697) - İSTANBULSULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2133., 2144., 2145., 2146. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk/ UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549567) ZEYTİNBURNU ilçesi, 09 Temmuz Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 18., 19., 19/1., 19/2., 200., 201., 208., 209., 210., 3., 3/3., 3/4., 3/5., 30., 30/1., 30/10., 30/13., 30/5., 30/6., 30/7., 4/1., 6., 6/1., 6/5., 8., ADNAN KAHVECİ, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548782) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ZAKİRBAŞI sk/ TELSİZ mah 313., 80., 81., 82/1., 82/2., 84/1., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550586) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 84/1., 85., 85/2., 91., 94. sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550576) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 314., 315., 72., 72/2., 72/5., 72/6., 77., 77/1., 78., 80., 80. CAMİİ, 80/2., 80/3., 81., 83., 83/1., 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/3., 84/4., 84/5., 85., 85/2., 86., 86/1., 87., 88., 88/3., 89., 90., 91., 92., 92/1., 93., 94., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ORKİDE sk/ ÇIRPICI mah MODABAĞ 4 sk 04:30-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550578) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk/ TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550575) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 72., 72/2., 72/3., 80/1., 83., 84. sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550585) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 82/1., 82/2., 84/1. sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550579)