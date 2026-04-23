Firari Türk müteahhit Tayland'da yakalandı

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adana'da yıkılan bir binaya ilişkin hakkında kırmızı bülten bulunan firari müteahhit Tayland'da yakalandı.

Türkiye'den 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan bir bina sonrası firar eden müteahhit yıllar sonra yakalandı. Tayland Göçmenlik Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, dün Tayland'ın Pattaya şehrinde bulunan bir apartmana düzenlenen baskında, Interpol tarafından uluslararası kırmızı bültenle aranan 76 yaşındaki Abdullah Ayababa isimli müteahhit gözaltına alındı.

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Türkiye tarafından Interpol'e bildirildiği ve bir süredir Tayland'da ikamet ettiğinin tespit edildiği, ardından kaldığı adrese operasyon düzenlendiği aktarıldı. Ayababa'nın, Türk emniyet birimleriyle kurulacak koordinasyonun ardından ülkesine iade edileceği ifade edildi.

Depremde 40 kişi hayatını kaybetmişti

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'da bulunan Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yürütülen soruşturmalarda, binanın yapımında standartlara aykırı malzeme kullanıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında sorumlu mühendis olarak adı geçen Abdullah Ayababa hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Ayababa'nın deprem sonrası Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

