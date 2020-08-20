65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelen iller listesi: Hangi illerde 65 yaş üstü kısıtlama var? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, koronavirüs salgınında en riskli gruplar arasında bulunuyor. Koronavirüs salgınında vaka oranları hala yüksek düzeyde devam ediyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gündeme geldi. Son açıklamalarla 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma kısıtlaması olan il sayısı arttı. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

65 yaş üstü kısıtlama olan iller listesi haberimizde. İçişleri Bakanlığı, covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler almayı sürdürüyor. Düzce, Kayseri, Van, Siirt, Bursa, Batman, Malatya, Sivas,Kütahya ve Ankara gibi toplamda 39 ilde 65 yaş üstü vatandaşalara kısıtlama geldi. İl valiliklerinden yapılan açıklamayla halkın koronavirüs tehlikesine dikkat etmelerinin yeniden altı çizildi. İşte, ayrıntılar...

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs vaka oranlarındaki farklılık ve şehirlerde artan yoğunluk nedeniyle bazı illerde özellikle 65 yaş üzeri için kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuluyor. Bursa, Manisa, Batman, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Siirt, Yalova, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Yalova, Elazığ, Bartın, Bitlis, Ankara gibi iller kısıtlamalar dahilinde yer alıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararları İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından duyuruluyor.

ANKARA

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İl Umumi Hıfsızsıhha Kurulu'nun 2020/65 sayılı kararının 2. Maddesi ile "İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine" karar verilmişdi.

Ancak gelinen noktada evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze vb sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak biraraya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir.

65 YAŞ ÜZERİ DÜZENLEME

4. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına,

5. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına,

6. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine,

7. "Hayat eve sığar (HES)" uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına,

8. Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararımızla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti.

Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına,

9. Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195 nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınlarının düğün ve cenazeleri hariç düğünlere ve cenazelere katılmaları, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesi yasakladı. Toplu taşıma araçlarını da 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları istendi.

MANİSA

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

KARAMAN

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu 19.08.2020 Çarşamba günü Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında Valilik toplantı salonunda toplanmış olup, aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1-65 yaş üstü vatandaşlarımızın saat:17:00' den sonra lokanta, restoran,pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

2-65 yaş üstü vatandaşlarımızın İlimizde kurulan pazar yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

3-18 yaş altı kişilerin ebeveynleri olmadan saat 20:00' den sonra lokanta, restoran,pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi yeme içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

4-Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

İZMİR

* İzmir'de 65 yaş ve üzerin vatandaşların kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezleri dışındaki yerleri kullanmaları yasaklandı.

* Alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri dışında yapmaları yasaklandı.

* Düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere ve taziye ziyaretlerine (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

* Asker uğurlama törenlerine katılmamaları yasaklandı.

* Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri dışında kullanmaları yasaklandı.

BOLU

* 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

* Sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazaryerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmaları yasaklandı.

Öte yandan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu ve kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi.

TUNCELİ

* Tunceli'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkmaları yasak.

* Düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. ziyaretlere (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

BALIKESİR

Balıkesir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkmaları yasak.

* Düğün, kına, nişan, sünnet, vb. etkinliklere (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

* Pazar yerlerine 16.00 – 20.00'ye girmeleri kısıtlandı.

NİĞDE

* Niğde'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08-00-20-00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

* 65 yaş ve üzeri ile 15 ve altındaki vatandaşların 1. derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet düğünü, taziye, mevlit gibi programlara katılmamaları kısıtlandı.

* 12:00'dan sonra pazar yerlerine gitmeleri kısıtlandı.

KONYA

* Konya'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasak.

* Pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

* 65 yaş üstü, 16 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların (1. derece yakını olanlar hariç) sokak, köy ve kır düğünü gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

KİLİS

Kilis'te gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde (annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi) 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

GİRESUN

* Giresun'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

* Akrabalarının dışında toplu merasimlere katılmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerinde ise en fazla 1 saat kalabilecek.

* Pazaryeri, AVM gibi toplu alışveriş mekanlarına da saat 16.00-18.00 arasında girişleri sınırlandırıldı.

GÜMÜŞHANE

* Gümüşhane'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların taziye, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi toplu organizasyonlara katılımları yasaklandı.

* Pazar yerlerine saat 14.00'den sonra gitmeleri kısıtlandı.

* Toplu taşıma araçlarını 16.00-18.00 saatleri arasında kullanmaları sınırlandırıldı. Gümüşhane Valiliği Covid-19 tedbirlerine yönelik ihlallerin 0 456 213 59 19 numaralı Gümüşhane Valiliği Whatsapp ihbar hattına bildirilmesini de istedi.

DENİZLİ

* Denizli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise birinci ve ikinci derece yakınlığı bulunmayan düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

* Saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı

* Saat 17.00'den sonra market, pazar yeri ve alışveriş merkezlerine gitmeleri ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri sınırlandırıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarını yoğun olduğu 16.00-18.00 saatlerinde kullanmaları, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri ve alışveriş merkezine gitmeleri, her türlü sosyal faaliyetlere katılmaları, topluca bulunulan alanlara girmeleri yasaklandı.

ÇANKIRI

Çankırı'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu organizasyonlara katılımı kısıtlandı. Söz konusu vatandaşlar sadece 1. ve 2. derece yakın akrabalarının etkinliklerine genel kurallara uyarak katılabilecek.

KARS

Kars'ta düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğünlerine gelin ve damadın 1, 2, 3'üncü derece yakınlarının katılmasına, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların katılmamasına karar verildi.

KÜTAHYA

Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlarımızın salgından korunması büyük önem arz etmektedir. Kontrollü sosyal hayat dönemine geçiş ile birlikte ilimizde 65 yaş üzeri vaka ve temaslı kişi sayılarında artış olduğu tespit olunmuştur. Bu yaş grubunda ilave kronik hastalıkların da bulunma ihtimali dikkate alındığında hastalığın etkileri daha ağır seyredebilmektedir. İlimiz yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde (%13) olup ,65 yaş üzerindekivatandaşlarımıza virüs bulaşma ihtimalini azaltmak adına aşağıdaki kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi(Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı),Servi Mahallesi Atatürk Bulvarındaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların COVID19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerdebulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han,kulüp dernekbinaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına,

2) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin yasaklanmasına,

3) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 12:00 den sonra pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına,

4) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Sabah 07:00 – 10:00 Akşam 17:00 -22:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına,

İstisna Kapsamında Değerlendirilecekler;

a) Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler ,

b) 1. Maddede belirtilen cadde ve sokaklarda ve Pazar yerlerinde İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, meslek odaları başkanları,

Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

TOPLAM 39 İL OLDU

65 yaş ve üzeri vatandaşlara Konya, Tunceli, Balıkesir, Eskişehir, Erzincan, Ankara, İzmir, Manisa, Sivas, Kırıkkale, Bursa, Aksaray, Bartın, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Batman, Van, Gaziantep, Bolu, Niğde, Kilis, Giresun, Kütahya, Mardin, Ordu, Elazığ, Düzce, Denizli, Karaman, Nevşehir, Yozgat, Uşak, Muş, Hakkari, Kocaeli, Osmaniye illeriyle birlikte toplamda 39 ilde kısıtlama getirildi.