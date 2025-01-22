Üsküdar'da korkutan yangın: Dumanlar her yerden görüldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde ilk belirlemelere göre elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bazı işçiler yanan konteynerlerin içinden eşyalarını kurtarırken, bazılarının eşyaları tamamen yandı.

İŞÇİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Eşyalarını kurtarmaya çalıştığını söyleyen işçi Ömer Eldemir, "Çalışıyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Gelip baktığımızda, konteynerler yanıyordu. Olayın şokuyla içeri atladık. Kurtarabildiğimiz malzemeleri kurtardık" dedi.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

İşçilerden Şevket Yağız ise, "Yangın çıktı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Neyden çıktığı da belli değil. Bizim iş çıkış paydosumuzdu. İnşaattan iniyorduk, tam koğuşlara gidecektik. Bir baktık ki yanıyor" şeklinde konuştu. Yangına tüplerle müdahale ettiklerini söyleyen işçi Satı Yılmaz, "Biz mesai saatindeydik. Yangın kokusu geldi. Direkt tüplere sarıldık, yangını söndürmeye çalıştık. Alevlendi. 2 dakika bile sürmedi" dedi.

"NEREDE KALACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Kurtarabildikleri eşyaları almaya çalıştıklarını belirten işçi İbrahim Erdem, "Saat 16.00 civarı bir koşuşturma yaşandı. İşte olduğumuz için ne olduğunu bilemedik. Buraya geldiğimizde alevler konteynerleri sarmıştı. Biz can havli ile kurtarabildiğimiz cüzdan, kimlik bunları almaya çalıştık. Ufak tüpler ile müdahale etmeye çalıştık. Alevler harlandığı için müdahale edemedik. İtfaiye ve polis ekibi geldi. Tahmini 20-25 konteyner yandı. 250 işçi vardı. Konteyner olduğu için, hızlı yayıldı. Ahşaplardan dolayı. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Firma çözüm bulacak herhalde" dedi.