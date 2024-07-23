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Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

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Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Türkiye turu kapsamında geldiği Muğla'da başka bir motorla çarpıştı. Kaza esnasında savrulan fenomen olay yerinde hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Rus Youtuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, geçtiğimiz günlerdir Türkiye turu kapsamında Muğla'ya gitti. Milas-Söke yolunda seyir halinde olan fenomen başka bir motorla çarpışarak yaşamımı yitirdi.

TÜRK SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ozolina ve Onur Obut isimli Türk moto vlogger Sarıçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Motosikletlerin 3 kişi oldukları ve aynı grupta yer alan diğer motosikletin kazadan kurtulduğu öğrenildi. Çarpışma sonucu Onur Obut ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatyana Ivanovna Ozolina ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motorlara olan tutkusuyla tanınan Tatyana Ivanovna Ozolina'nın TikTok'ta 5, YouTube da ise 2 milyon takipçisi bulunuyor. Genç fenomenin feci kazada can vermesi sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahim Efe - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Tarık Avsar:

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