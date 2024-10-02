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Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

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Tiflis'te trajik bir kaza yaşandı: 24 yaşındaki Moskovalı Arina Glazunova, gece eğlencesi sırasında alt geçitten düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşıyla şarkı söylerken son anları videoya yansıdı. Hastanede kafa ve boyun yaralanması nedeniyle öldü. Ayrıca Rusya'da bir ayı saldırısında iki kişi öldü, 35 köpek telef oldu. Bu olaylar, insan yerleşimleri ve vahşi doğanın kesiştiği bölgelerdeki tehlikeleri vurguladı. Yetkililer, bu alanlarda yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Moskovalı 24 yaşındaki Arina Glazunova, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gece eğlencesi sırasında trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, Arina'nın arkadaşıyla birlikte şarkı söyleyip dans ettiği sırada yaşandı ve son anları ürkütücü bir videoya kaydedildi.

Cuma günü çekilen görüntülerde Arina, Rus erkek grubu Hunger Boys'un "Son Kez" adlı hit şarkısına eşlik ederek kaldırımda yürüyor. Arkadaşının telefonuna bakarken nereye gittiğine dikkat etmeyen Arina, "Hayır, seni beklemiyorum, ama bil ki son kez sevdim, son kez" sözlerini söylüyor.

Bu sözleri tekrarlarken telefon arkadaşına dönüyor ve Arina'nın alt geçidin kenarından baş aşağı düştüğünü gören arkadaşının gözleri dehşetle açılıyor. Arina'nın çığlıkları duyuluyor, ardından ekran kararıyor ve klip panik içindeki arkadaşlarının sesleriyle sona eriyor.

Yerel medya, Arina'nın hastaneye kaldırıldığını ancak kafa yaralanması ve boyun kırılması nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Düştüğü yerin fotoğrafları, beton merdivenlere açılan diz yüksekliğinde bir duvar olduğunu gösteriyor.

Bu arada Rusya'da, öfkeli bir ayının eve girerek bir baba ve oğlunu öldürdüğü haberi geldi. Primorsky bölgesindeki Luchegorsk'ta yaşanan olayda, 87 ve 56 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybetti. Aynı ayının bir gün önce yakındaki bir köpek barınağında 35 köpeği öldürdüğü bildirildi.

Bu olaylar, vahşi doğa ile insan yerleşimlerinin kesiştiği bölgelerde yaşanan tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür alanlarda yaşayan insanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

aRMa 1979:

Ouhhhhh yerini buldu Hahahahah

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Evvab:

alt geçidi kim yaptıysa dava açılmalı. resmini gördüm ne bir parmaklık nede koruyucu bir önlem var.

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Elban Özmen:

o şehid oldu yavrucuğum

6
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Bozkurtlar Diriliyor:

darısı vefaya, özcana...

3
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