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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu
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2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, 20 Ağustos-5 Eylül 2027'de ABD ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile karşılaşacak.
  • 32 takımın dörderli sekiz gruba ayrılacağı şampiyonada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.
  • Müsabakalar Anaheim, Omaha, Orlando, Montreal ve Quebec City'de oynanacak; final etabı Anaheim'daki Honda Center'da yapılacak.

ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda grup aşaması kuraları belirlendi. 

SULTANLARIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Filenin Sultanları, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile mücadele edecek. 32 takımın yer alacağı şampiyonada ekipler dörderli sekiz gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. Eleme aşaması ise son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final müsabakalarından oluşacak.

EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ŞEHİRLER

ABD ve Kanada'da toplam beş şehrin ev sahipliği yapacağı organizasyonda müsabakalar Anaheim, Omaha ve Orlando ile Montreal ve Quebec City'de oynanacak. Grup karşılaşmalarına Kanada'da Montreal'deki Bell Centre ve Quebec City'deki Videotron Centre ile ABD'de Omaha'daki CHI Health Center Arena ve Orlando'daki Kia Center ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın final etabı ise Anaheim'daki Honda Center'da gerçekleştirilecek.

2027 FIVB Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

  • A Grubu: İtalya, Belçika, Kolombiya, Porto Riko
  • B Grubu: Brezilya, Çekya, Kenya, Güney Kore
  • C Grubu: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Mısır
  • D Grubu: ABD, Tayland, Meksika, Yunanistan
  • E Grubu: Polonya, Almanya, Slovenya, Küba
  • F Grubu: Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan
  • G Grubu: Kanada, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun
  • H Grubu: Çin, Hollanda, İsveç, İsviçre
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Haydi Turkiye Cumhuriyeti evlatlari..yolunuz acik olsun

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