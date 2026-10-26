Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

7 Eylül Turgutlu 1984, 22 yaşındaki hocası Zeynep Mestan'la topbaşı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Süper Amatör Lig ekibi 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar, Zeynep Mestan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. 6 haftalık hazırlık programı planlayan kırmızı-siyahlı ekip, Turgutlu Irlamaz Spor Vadisi'nde düz koşu ve kuvvet çalışmalarına ağırlık verdi.

Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar, teknik direktör Zeynep Mestan yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesinde 6 haftalık hazırlık programı planlayan kırmızı-siyahlı ekip, Turgutlu Irlamaz Spor Vadisi'ndeki ilk antrenmanda düz koşu ve temel kuvvet çalışmalarına ağırlık verdi.

Teknik direktör Zeynep Mestan, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, kadrolarında genç ve yetenekli futbolcuların bulunduğunu belirterek, birkaç transfer daha yapmayı planladıklarını söyledi.

Sezon hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan 22 yaşındaki Zeynep Mestan, "Turgutluspor olarak grubumuzda birinci olup play-off'ta da başarı göstererek üst lige çıkacağımıza inanıyorum. Bugün topbaşı yaptık. Çalışmaların yoğunluğunu kademeli olarak artıracağız." dedi.

Zeynep Mestan, oyuncularıyla iletişiminin olumlu olduğunu belirterek, "Oyuncuların bana karşı tavırları normal. Erkek bir antrenörle nasıl çalışıyorlarsa benimle de öyle çalışıyorlar. Hiçbirinin beni küçümseyen ya da farklı bir bakış açısı olduğunu hissettiren bir tavrı yok. Hepsinin gözlerinde o ışığı gördüm." diye konuştu.

Kulüp başkanı Yılmaz Gençtürk de kulübün marka değerini yükseltmek istediklerini dile getirdi.

Takımı daha üst seviyelere taşımak için yola çıktıklarını aktaran Gençtürk, "Zeynep hocama sonuna kadar güveniyorum." ifadesini kullandı.

Takımın orta saha oyuncusu Sezer Taşkolu da Zeynep Mestan'ın hedefleri doğrultusunda uzun süredir hazırlık yaptığını dile getirerek, "Saha dışında sohbet etme şansı buluyoruz. Hocamız çok özverili. Bu sezon Turgutluspor'u nasıl bir üst lige taşırız, nasıl başarılı oluruz diye çalışıyor ve çabalıyor. Hocamıza güvenimiz sonsuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak

Tarihi karar! Türk futbolunda yeni dönem başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşı

2024'ten beri Galatasaray'a karşı bunu sadece Fenerbahçe başarabildi
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

“Işıklar içinde uyu” sözüne itirazı var! Rahmet dilemek zor mu?
Adana'da iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

İki tırda ele geçirildi! Tam 6 ton
ABD'de 'korku evi' davası! Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuğa istismar suçlaması

Taşıyıcı anneyle 14 çocuk edindiler! Malikanede dehşet iddiası
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz

Erdoğan'dan Kabine sonrası salvolar: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
Danıştay’dan emsal karar! Disiplin cezası sicilde ömür boyu kalamaz

Üniversite öğrencisinin sicil davasında beklenmedik karar