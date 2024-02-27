Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks bir aracın üstüne oturarak havada para saçan ve sonrasında belindeki silahı çıkartarak poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu belirlendi. Fenomenin evinde yapılan aramada binlerce liralık dolar, euro, manat ve sahte emniyet araç giriş kartı bulundu.
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı. Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi.
EVİNDE ÇOK SAYIDA PARA VE SAHTE PLAKA BULUNDU
Instagram'dan 2,6 milyon takipçisi bulunan Aleyna Dalveren gözaltına alınırken adresinde de arama yapıldı. Aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.
DİLAN POLAT'LA İRTİBATI TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan Dalveren ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de yoğun bir iletişim trafiği olduğu belirlendi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.