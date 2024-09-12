Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in anne, baba, ağabey, amca dahil 22 yakınının savcılık ifadelerinin de tamamlandığı öğrenildi. Anne Yüksel Güran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Anne Güran'ın savcılık sorgusu sırasındaki soğukkanlı ve sakin tavrının dikkat çektiği vurgulandı.

SALİM GÜRAN'LA İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİALARI SORULDU

Ekoltv'nin haberine göre, Anne Güran hakkındaki iddiaları reddetti ve birçok soruya, "Bilmiyorum, haberim yok, görmedim" gibi yanıtlar verdi. Yüksel Güran'a cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran'la ilişkisi olup olmadığı sorusu yöneltildi. Anne Güran "Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürmüşse Allah belasını versin" yanıtını verdi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusu üzerine ise "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" dedi.

"BİR KEZ YANLIŞLIKLA ARADIM"

Savcı, Narin'in kaybolduğu ve son kez görüldüğü 21 Ağustos'ta saat 15.15'ten sonra, amcayı 3 kez neden aradığını sordu. Anne Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım, başka da kendisini aramadım" cevabını verdi.Savcı bunun üzerine "Başka birisi telefonunu kullanıyor mu?" sorusunu yöneltti. Yüksel Güran'da bu soruyu "Hayır" diye yanıtladı. Ancak anne, diğer iki aramayla ilgili herhangi bir açıklama getiremedi.

Anne Güran, tutuklu amca Salim Güran ile yine tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arasının çok iyi olduğunu belirterek, "Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını, kimin öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN SON İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SALİM'İN 2 YASAK AŞKI VAR

Minik Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf etmesinin ardından tutuklanan Nevzat Bahtiyar savcılıktaki son ifadesinde kan donduran iddialarda bulundu. İşte Nevzat Bahtiyar'ın savcılıktaki son ifadesi:

Salim Güran'ın Yüksel Güran (Narin'in annesi) ve amcasının eşi Maşallah Güran ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Ama bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum. Benim tahminin bu kadınlardan biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin'in gördüğü yönünde. Bu nedenle Narin Güran'ı öldürebileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle bu kadınlardan biriyle bir ilişki yaşadığını görmedim. Ayrıca şu hususu belirtmek isterim. Uğurcan Güran'ın 25 Ağustos'ta düğünü olacaktı. Erkeklerin büyük çoğunluğu davetiye dağıtmak için köy dışında olduğundan Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için Tavşantepe Köyü'nde kalmış olabileceğini düşünüyorum. Salim Güran'ın beni ilk çağırdığı nokta Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerdi. O ahırda bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Narin de bu noktada bir şeyler görmüş olabilir. Narin'in cansız bedeninin bana ayağında terliklerle getirilmiş olması Narin'in eve girmeden öldürüldüğünü gösteriyor. Narin'i ben öldürmedim ama jandarmanın beni yakalamasından korkuyordum. Kesinlikle Narin Güran'ı öldürmedim, Salim Güran'ın getirdiği Narin'in cansız bedenini dereye bıraktım.

NE OLMUŞTU?

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.